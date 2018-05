EU-Agrarbudget: Leichtfried erfreut über Sinneswandel in ÖVP

SPÖ-Europasprecher unterstützt echte Deckelungen bei EU-Agrarförderung und fordert Einsatz von Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - In der Debatte über den nächsten EU-Finanzrahmen ortet SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried jetzt einen „Sinneswandel bei der ÖVP“. „Ich freue mich, dass EU-Minister Gernot Blümel endlich einlenkt und jetzt auch dafür ist, beim Agrarbudget und insbesondere bei der Agrarindustrie zu kürzen. Damit unsere kleinen Betriebe und Bergbauern eine faire Unterstützung bekommen, braucht es eine echte Deckelung bei den Direktzahlungen mit 25.000 Euro. Dazu muss die ÖVP endlich ihre schützende Hand von der Agrarindustrie nehmen, denn nur so können wir die Einkommen der kleinen und mittleren Betriebe sichern“, fordert SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried. ****

Er erwartet sich, dass der Sinneswandel beim gesamten ÖVP-Regierungsteam einkehrt, und betont die bevorstehende Herausforderung: „Der Bundesregierung kommt beim EU-Ratsvorsitz eine enorme Verantwortung zu. Die Verhandlungen über das künftige EU-Budget fallen in die österreichische Präsidentschaft. Kurz und Co. haben die Chance, endlich mehr Gerechtigkeit ins System zu bringen“, so Leichtfried. (Schluss) mr/mp

