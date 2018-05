ORF III am Freitag: Zweimal Moretti im „Österreichischen Film“ mit „Bauernopfer“ und „Das Tattoo – Tödliche Zeichen“

Außerdem: „Eine Leiche zum Dessert“ in „Mordshunger – Verbrechen und andere Delikatessen“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 25. Mai 2018, zeigt ORF III Kultur und Information in „Der Österreichische Film“ zweimal Krimispannung mit Tobias Moretti, beginnend mit „Bauernopfer“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2011 von Wolfgang Murnberger. Schuldlos gerät der Biobauer Andi (Tobias Moretti) in den Mittelpunkt eines Lebensmittelskandals. Ausgerechnet seine Bio-Rinder sollen mit verbotenen Substanzen behandelt worden sein. Dann wird der Fahnder des Ministeriums ermordet aufgefunden. Andi gerät unter Tatverdacht. Aber nicht nur die Polizei ist hinter ihm her. In „Das Tattoo – Tödliche Zeichen“ (21.45 Uhr) aus dem Jahr 2000 von Regisseur Curt M. Faudon ist Moretti als Schatzsucher unterwegs. Karl (Tobias Moretti), Paula (Katja Weitzenböck) und Fred (Benjamin Sadler) sind passionierte, aber erfolglose Schatzsucher. Statt in den Tiefen der Meere nach versunkenen Schiffen zu suchen müssen Karl und seine Lebensgefährtin Paula nun in der Wiener Kanalisation auf Tauchgang gehen, um ihre Schulden abzuarbeiten. Bei einem dieser Tauchgänge finden die beiden eine mit rätselhaften Tätowierungen bedeckte mumifizierte Leiche. Es dauert nicht lange und es beginnt ein mörderischer Wettlauf um die Entdeckung des unermesslich wertvollen Schatzes der mittelalterlichen Katharer. Die tätowierte Mumie scheint der Schlüssel für den Weg zu dem Versteck zu sein.

Danach startet in ORF III die vierteilige Serie „Mordshunger – Verbrechen und andere Delikatessen“ mit Folge eins „Eine Leiche zum Dessert“ (23.30 Uhr). Ihr kriminalistisches Gespür und ihre Neugierde führen Britta Janssen (Anna Schudt), die im idyllischen Klein-Beken ein Lokal samt Party-Service betreibt, immer wieder mitten in die verschiedensten Kriminalfälle, von denen sie die Finger nicht lassen kann. Diesmal herrscht in Klein-Beken Feierstimmung. Britta serviert Backschinken. Nachdem ein Mann seinen kräftig gesalzenen Schinken gegessen hat, bricht er zusammen. Er wurde vergiftet. Sofort fällt der Verdacht auf die Köchin Britta – für die Hobby-Kriminalistin und ihren Bruder Max (Aurel Manthei), den Dorfpolizisten, ist der Fall jedoch klar: Nicht ihr Schinken, sondern das Salz ist für den Tod verantwortlich gewesen. Regie in dem aus Deutschland stammenden Krimi aus dem Jahr 2012 führt Marcus Weiler.

