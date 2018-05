TERMINAVISO PRESSEKONFERENZ: "Die Eremitage zu Gast" am Dienstag, 5. Juni 2018, 10 Uhr

Meisterweke von Botticelli bis van Dyck im Kunsthistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Eine der bedeutendsten Gemäldesammlungen der Welt ist zu Gast in Wien: Vierzehn Meisterwerke aus der Eremitage in St. Petersburg treten in Dialog mit hochkarätigen Werken des Kunsthistorischen Museums. Gezeigt werden unter anderem Gemälde von Botticelli, Tintoretto, Rembrandt und van Dyck. Die repräsentative Auswahl von Meisterwerken aus beiden Häusern bietet einen konzentrierten Überblick über die europäische Malereigeschichte von der Renaissance bis zum Frühklassizismus. In der Gegenüberstellung wird deutlich, wie mühelos die durch den gemeinsamen Kulturraum Europa verbundenen Bildpaare miteinander kommunizieren.

Es sprechen:

Sabine Haag (Generaldirektorin KHM-Museumsverband)

Stefan Weppelmann (Direktor Gemäldegalerie)

Mikhail Piotrovsky (Direktor Staatliche Eremitage in St. Petersburg)

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ khm.at

Pressekonferenz "Die Eremitage zu Gast"

Datum: 05.06.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Kunsthistorisches Museum (KHM), Bassano Saal

Haupteingang, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.khm.at

Rückfragen & Kontakt:

Kunsthistorisches Museum

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit KHM-Museumsverband

+43 52524 -4021

info.pr @ khm.at

http://www.khm.at