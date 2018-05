Champions-League-Finale im ORF: Weißes Ballett vs. Reds

Am 26. Mai um 20.15 Uhr live in ORF eins

Wien (OTS) - Es ist ein so nicht erwartetes und gerade deshalb besonders spannendes UEFA-Champions-League-Finale, das ORF eins am Samstag, dem 26. Mai 2018, zeigt. Denn der Gegner des amtierenden Titelträgers Real Madrid ist mit Jürgen Klopps Liverpool FC ein gefährlicher Außenseiter. Ab 20.15 Uhr melden sich live in ORF eins aus dem ORF-CL-Studio Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator in Portugal ist Oliver Polzer. Ab 22.45 Uhr stehen in ORF eins ausführliche Analysen des Finales auf dem Programm.

