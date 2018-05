ORF SPORT + mit Fußball-Erste-Liga-Spiel FC Wacker Innsbruck – FAC Wien

Weiters am 25. Mai: Pressekonferenz zum Frauenlauf 2018 und die Judo World Tour

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 25. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz zum Frauenlauf 2018 um 9.30 Uhr, der Judo World Tour Hohhot 2018 um 10.00 Uhr und des Fußball-Erste-Liga-Spiels FC Wacker Innsbruck – FAC Wien um 19.20 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.30 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.00 Uhr und der Funsport „Seekers of the Element“ um 22.30 Uhr.

Bereits zum 31. Mal findet am 27. Mai der Österreichische Frauenlauf in Wien statt. Mit 35.000 Teilnehmerinnen verschiedener Nationen und jeden Alters ist er der Nummer-1-Frauenlauf Europas.

Reporterin ist Cornelia Zobernig.

Vom 25. bis 27. Mai ist Hohhot in China Austragungsort für einen Judo World Tour-Grand Prix. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Co-Kommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Wacker Innsbruck hat in der 36. und letzten Runde der Fußball-Ersten Liga den FAC zu Gast. Die Innsbrucker feiern vor heimischer Kulisse den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga. Der FAC möchte zum Abschluss zumindest noch einen Punkt aus Tirol mitnehmen. Kommentator ist Michael Roscher.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, zeigt ein Porträt der Ruderin Maria Dorn, die auch zu Gast im Studio ist. Weiters zu sehen sind Beiträge über die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis, bei denen sich Nico Langmann wieder zum Staatsmeister kürte, und über die Paracycling-Tour in Oberösterreich.

(Stand vom 24. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at