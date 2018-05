Journalismus darf keine Eintagsfliege sein

Prof. Claus Gatterer-Preis für kritischen Journalismus an Nina Strasser überreicht – Ehrende Anerkennung für ORF-Redakteur Jürgen Pettinger

Sexten (OTS) - In der Südtiroler Gemeinde Sexten, in der der Journalist Claus Gatterer 1924 geboren wurde, erhielt die freie Print-Journalistin Nina Strasser aus den Händen von Bürgermeister Fritz Egarter und ÖJC-Präsident Fred Turnheim den begehrten Preis für sozial engagierten Journalismus. Der Prof. Claus Gatterer-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Landesregierung und der Gemeinde Sexten vergeben. Der ORF-Redakteur Jürgen Pettinger wurde von der mit prominenten Journalisten besetzten Jury mit einer Ehrenden Anerkennung ausgezeichnet.

Nina Strasser, 1973 in Salzburg geboren, hat ein ganzes Jahr lang einen Obdachlosen in Wien begleitet und daraus eine berührende Reportage für den „Falter“ gestaltet. Der in Linz geborene Fernseh-und Radioredakteur Jürgen Pettinger, Jahrgang 1974, schildert in seinem Radiofeature „Mit einem Warmen kein Pardon – Der Fall Franz Doms“ das bittere Schicksal eines Homosexuellen in der Nazizeit. Der Beitrag wurde in den Ö1-Hörbildern gesendet.

Der Südtiroler Kulturlandesrat Philipp Achammer sagte in einer Videobotschaft, der kritische Journalismus sei heute mehr denn je notwendig, daher werde das Land Südtirol den Prof. Claus Gatterer-Preis weiterhin unterstützen.

„Claus Gatterer war unangenehm“, sagte Fred Turnheim, Präsident des Österreichischen Journalisten Club (ÖJC), in seiner Laudatio. Der nach Gatterer benannte Preis müsse unangenehm sein „und das Gedenken an Gatterer auch“. Auch Journalismus müsse in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft unangenehm sein. „Und so ist es sich auch an der Zeit, den Namen Claus Gatterer und seine kritische Gedankenwelt auch in die Südtiroler und österreichischen Schulen zu bringen“, betonte Turnheim. Journalismus dürfe keine Eintagsfliege sein.

Der Sextner Bürgermeister Fritz Egarter gab seiner Befriedigung Ausdruck, dass dieser wichtige Preis nach Sexten zurückgekehrt ist. Beide Preisträger betonten in ihren Dankesworten die Bedeutung eines unabhängigen und kritischen Journalismus.

