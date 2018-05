Reimon zu Gazprom: Europa darf sich von Putin nicht erpressen lassen

Österreich muss Unterstützung für Nordstream 2 zurückziehen

Brüssel (OTS) - Die Kommission hat Gazprom heute eine Reihe an Verpflichtungen auferlegt, um den Wettbewerb im Gasmarkt in Europa abzusichern und die Vormachtstellung Gazproms in Ost- und Mitteleuropa zu brechen.

Michel Reimon, Co-Delegationsleiter der Grünen und EU-Abgeordneter, sagt:”Gazprom hat nicht marktkonform agiert, sondern politisch. Putin setzt die Gaslieferungen in Osteuropa auch als Verhandlungs- und Druckmittel ein. Dagegen wehrt sich die Kommission jetzt, und das ist richtig. Noch richtiger wäre es, ganz aus Öl und Gas auszusteigen und die Abhängigkeit zu beenden. Sebastian Kurz sollte rasch seine Unterstützung für das OMV-Gazprom Pipelineprojekt Nordstream 2 zurückziehen. Dieses Projekt ist weder ökologisch noch politisch unterstützenswert.”





