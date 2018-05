Der ORF lädt zur Präsentation des Buches „Public Open Space“

Zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien

Wien (OTS) - Neue Kommunikationstechnologien haben innerhalb weniger Jahre die Medienwelt revolutioniert. Facebook und Google haben die Mediennutzung radikal verändert. Dadurch sind nationale und europäische Mediensysteme unter erheblichen Druck geraten. Was aber passiert, wenn die Meinungsbildung der Menschen nicht mehr von einem demokratischen ö¬ffentlichen Diskurs, sondern von unüberprüfbaren Algorithmen und kommerziellen Geschäftsmodellen gelenkt wird? Gerade weil die Macht der Internet-Giganten so groß ist, gewinnt die Rolle der ö¬ffentlich-rechtlichen Medien an Bedeutung. Doch wie sieht die digitale Vision des „Rundfunks der Gesellschaft“ aus? Worin besteht die unterscheidbare Qualität öffentlich-rechtlicher Medien, ihr Wert und Nutzen für Gesellschaft und Demokratie? Wie können sie dazu beitragen österreichische und europäische Identität gegenüber globaler Medienwirtschaft zu schützen?

Mehr als 55 Beiträge von österreichischen und internationalen Wissenschafter/innen und Expertinnen und Experten im neuen ORF-Public-Value-Buch „Public Open Space – Zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien“ geben Antworten darauf und liefern Analysen, Perspektiven und Entwürfe für die Zukunft.

Dr. Klaus Unterberger, Leitung ORF Public Value, präsentiert im Gespräch mit Wissenschafter/innen wie FH.-Prof. Dr. Reinhard Christl, Public-Value-Beirat, Univ.-Prof.Dr. Leonhard Dobusch, Universität Innsbruck, Univ.-Prof. Dr. Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg, und Univ.-Prof.in Dr.in Petra Herczeg, Universität Wien, das Buch „Public Open Space“.

28. Mai 2018, 10.00 Uhr

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien

Das Buch „Public Open Space“ ist im Facultas Universitätsverlag erschienen, Herausgeber sind Konrad Mitschka und Klaus Unterberger.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Um Anmeldung unter praesentation @ orf.at bzw. (01) 87878 – DW 14384 wird gebeten.

Transparenz ist zentraler Bestandteil der ORF-Unternehmenskultur.

