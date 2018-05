„Unterwegs in Österreich“ am 25. Mai aus Straßwalchen

Schwerpunktthema „Gefahrenzone Haushalt“

Wien (OTS) - Zum Wochenende geht es in „Unterwegs in Österreich“ um „Gefahrenzone Haushalt“. Zum Abschluss der Salzburgwoche am Freitag, dem 25. Mai 2018, begrüßen Eva Pölzl und Lukas Möschl die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ ebenso aus Straßwalchen wie Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“.

Freitag, 25. Mai: Schwerpunktthema: „Gefahrenzone Haushalt“

„Guten Morgen Österreich“ aus Straßwalchen

Bei Unfällen denkt man häufig an solche im Straßenverkehr oder beim Sport. Doch die meisten Unfälle – das zeigt die Statistik ganz deutlich – passieren in den eigenen vier Wänden. Der Gefahren im Haushalt ist man sich oft nicht bewusst, viele Unfälle wären aber vermeidbar. Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ ist Gustav Grubenthal vom Salzburger Zivilschutzverband. Außerdem sind auch der ESC-Drittplatzierte Cesár Sampson sowie Schauspieler Karl Merkatz zu Gast in Straßwalchen.

„Daheim in Österreich“ aus Straßwalchen

Mehr als 300.000 Menschen verletzen sich pro Jahr bei Haushaltsunfällen. Vor allem ältere Personen ab einem Alter von 65 Jahren verunglücken häufig daheim. Und mehr als die Hälfte der Unfallopfer sind Frauen. Das Unglück passiert häufig durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen. Viele Unfälle ließen sich vermeiden, wie Dr. Thomas Freude, Vorstand der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie in Salzburg verrät. Ein weiterer Gast ist Julia Buchner. Die Niedersillerin hat es geschafft, sich in der Welt des deutschsprachigen Schlagers zu etablieren. In „Daheim in Österreich“ präsentiert sie ihre neueste Single „Ohne Dich“.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

