Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 25.5.: „High-Tech-Beschläge für den Alltag“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Gerhard E. Blum, Geschäftsführer der Vorarlberger Firma Blum, über deren globalen Erfolg mit Möbelbeschlägen - zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 25. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Begonnen hat die Familie Blum mit einer Huf- und Wagenschmiede Anfang der 1950er Jahre im Rheintal. Heute ist das Unternehmen der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Region und exportiert in 120 Länder. Blum hat sich auf Klapp-, Scharnier- und Auszugssysteme spezialisiert, die vor allem in Küchenladen, Schränken und Türen verbaut werden. Das Unternehmen gilt als hochinnovativ und als einer der Vorzeigebetriebe, wenn es um die Lehrlingsausbildung geht. „Saldo“ war im Stammwerk in Höchst und hat mit Geschäftsführer Gerhard E. Blum das erste ausführliche Radiointerview geführt - über den Kurs der Firma, den anstehenden Generationenwechsel und die Schwächen des Industriestandorts Österreich.

