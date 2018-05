ARBÖ: Ringsperre am Freitag und Frauenlauf im Wiener Prater ist gleich Staus am Wochenende in Wien

Wien (OTS) - Nach Pfingsten wird die Geduld von Autofahrern an diesem Wochenende wieder auf die Probe gestellt. Die „Menschenkette für Frauenrechte“ am Freitag, sowie der Frauenlauf am Sonntag werden die Wochenendruhe auf den Straßen in der Bundeshauptstadt mit Sperren und Staus stören.

Am Freitag, 26.05., werden sich die Teilnehmer der Menschenkette für Frauenrechte am Herbert-von Karajan-Platz, vor dem Volkstheater, vor dem lieben Berg Denkmal, auf der Gehallee beim Schottenring, am Schwedenplatz und Julius-Raab-Platz sowie Stubentor sammeln. Ab ca. 15:30 Uhr werden der Ring und der Franz-Josefs-Kai gesperrt. Eine Querung wird bis 16:00 Uhr nur im Bereich Schwarzenbergplatz, Operngasse, Währinger Straße/Schottengasse, Rotenturmstraße, Wollzeile und Johannesgasse möglich sein. Zwischen 16:00 und 16:15 Uhr soll die Veranstaltung geschlossen werden. Damit sind auch keine Querungen mehr möglich. Ein Ende der Menschenkette ist gegen 23 Uhr vorgesehen. Auch die Straßenbahnen entlang des Rings werden von der Sperre betroffen sein. „Ob der Ring und Franz-Josefs-Kai, abgesehen von der Ringsperre durch Gleisbauarbeiten zwischen der Stadiongasse und Babenbergerstraße, tatsächlich gesperrt werden hängt von der Teilnehmerzahl ab.“ So die Experten des ARBÖ Informationsdienst. Der Veranstalter spricht von rund 10.000 Teilnehmern.

Autofahrer sollten generell die Strassen in der City am Freitagnachmittag möglichst meiden, im speziellen den Ring und die 2-er-Linie. Staus auf den lokalen Ausweichstrecken, wie der Oberen und Unteren Donaustraße, Prinz Eugen-Straße, etc. sind im Zuge des Nachmittagsverkehrs beinahe unvermeidlich. Auch auf der großräumigeren Ausweichstrecke - dem Gürtel - sollten Autofahrer wesentlich mehr Zeit einplanen.

Zwtl. „Frauenlauf“ führt rund um Prater zu Staus

Am Sonntag wird der 31. Österreichische Frauenlauf auf der Prater Hauptallee veranstaltet. Heuer werden 35.000 Teilnehmerinnen erwartet. Bereits am Samstag findet das „Vienna Team Race“ statt. Mit Verkehrssperren ist deshalb Samstag und Sonntag in der Stadionallee zu rechnen. Zusätzlich wird am Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr die Kreuzung Vorgartenstraße und Meiereistraße gesperrt sein.

Zwtl. Triathlon „Ironman 70.3“ hält Krems auf Trab

Die zweite größere Laufveranstaltung geht in Niederösterreich über die Bühne, dort steht der Ironman 70.3 ebenfalls am Sonntag auf dem Programm. Der Start und das Ziel befinden sich in Ratzersdorf bei Sankt Pölten. Dann geht der Rundkurs über die S33, die Kremser Schnellstraße, Richtung Krems, bis nach Traismauer Nord, von dort geht es ab Krems weiter auf der B33, der Aggsteiner Straße bis nach Aggsbach und von dort zurück nach Ratzersdorf. Das Teilstück der S33, wird voraussichtlich von 07:00-10:00 Uhr gesperrt sein. Das Teilstück auf der B33, von 8-12 Uhr.

Die Umleitungen in dieser Zeit erfolgen über die Donaubrücke Melk, sowie über die Donaubrücke Mautern. Auch die Innenstadt von St. Pölten ist von der Sperre betroffen, dazu wird die gesamte Klostergasse in der Zeit von ca. 09:00 – 17:00 Uhr gesperrt.

