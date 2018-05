ORF Burgenland: "Die große Burgenland Tour" ist zurück

"7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer" von 26. Mai bis 1. Juni 2018

Eisenstadt (OTS) - Am Samstag, dem 26. Mai 2018, startet die "große Burgenland Tour". Bereits zum fünften Mal veranstaltet der ORF Burgenland die beliebte Publikumswanderung. Unter dem Motto "7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer" ist das Publikum eingeladen, bis 1. Juni 2018 durch alle sieben Bezirke zu wandern und dabei die Schönheiten des Landes zu entdecken.

Mehr als 10.000 Wanderer begleiteten in vier Jahren bereits die "große Burgenland Tour“. Auch in diesem Jahr warten wieder ausgesuchte Wanderrouten auf alle Mitwanderer. Dabei gilt es, die Schönheiten des Burgenlandes in all seinen Facetten hautnah zu erleben. Nicht nur das Wandern selbst steht im Vordergrund der Tour, sondern auch das Kennenlernen der sieben Bezirke. Ob Brauchtum, Kultur, Tradition oder Kulinarik – die "große Burgenland Tour" lädt zu einem Streifzug durch das Land ein.

Angeführt wird die Wandergruppe erstmals von ORF Burgenland-Moderator Michael Pimiskern. Jeder ist eingeladen, ihn und zahlreiche langjährige Wandergefährtinnen und –gefährten während der gesamten Strecke, einer Tagesetappe oder auch nur während eines Teilstückes zu begleiten.

Gewinnspiel "Wanderpass"

In diesem Jahr wird es zum ersten Mal ein Gewinnspiel geben. Die Teilnahme ist mittels Wanderpass möglich, der an den einzelnen Stationen erhältlich ist. Wer an mehr als zwei Tagen mitmarschiert, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise. Der Hauptpreis ist ein Thermenurlaub. Und mit dem Vorweisen von zwei Stempeln im Wanderpass ist bei der Abendstation eine kleine Belohnung erhältlich.

Die Routen

Samstag, 26. Mai 2018 - Bezirk Neusiedl am See: Gols - Weiden am See - Podersdorf am See – Gols (Streckenlänge: 19,7 km)

Sonntag, 27. Mai 2018 - Bezirk Eisenstadt: Donnerskirchen – Oslip – Schützen – Donnerskirchen (Streckenlänge: 22 km)

Montag, 28. Mai 2018 - Bezirk Mattersburg: Pöttsching – Zillingtal -Krensdorf – Sigleß – Pöttsching (Streckenlänge: 20,7 km) Dienstag, 29. Mai 2018 - Bezirk Oberpullendorf: Großwarasdorf -Kleinwarasdorf – Nebersdorf – Langental – Großwarasdorf (Streckenlänge: 21,5 km)

Mittwoch, 30. Mai 2018 - Bezirk Oberwart: Oberschützen – Willersdorf – Schmiedrait – Aschau – Oberschützen (Streckenlänge: 21,9 km) Donnerstag, 31. Mai 2018 - Bezirk Güssing: Neustift bei Güssing und Güssinger Hügelland (Streckenlänge: 20 km)

Freitag, 1. Juni 2018 - Bezirk Jennersdorf: Neumarkt/Raab - St. Martin/Raab – Neumarkt/Raab (Streckenlänge: 20,9 km)

Die Wanderrouten sind als Rundkurse konzipiert. Jeden Tag wird ein regionaler Guide mit der Gruppe mitwandern und auf Besonderheiten, Ereignisse und Sehenswürdigkeiten hinweisen. Die Strecken sind rund 20 Kilometer lang und je nach Etappe gemütlich bis anspruchsvoll. Zur Sicherheit begleiten auch ein Tourbus sowie ein Team vom Roten Kreuz die Wanderer. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Alle Termine, Treffpunkte, Programmpunkte und Routenbeschreibungen sind unter http://burgenland.ORF.at abrufbar.

Berichterstattung im ORF

Der ORF Burgenland wird in seinen drei Medien – Radio, Fernsehen, Internet - die Wanderung begleiten.

In "Burgenland heute" gibt es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages, einen Live-Einstieg vom Zielort und eine Vorschau auf die Wanderstrecke des nächsten Tages. Auch Wolfgang Unger ist bei der Tour dabei und wird den Wetterbericht vom jeweiligen Etappen-Ende präsentieren.

Radio Burgenland bringt täglich Live-Reportagen und Berichte von der "großen Burgenland Tour". Im Internet unter burgenland.ORF.at wird ausführlich über die "große Burgenland Tour" berichtet.

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ), Energie Burgenland, Burgenland Tourismus und der Wirtschaftskammer Burgenland. Sie führt vom 26. Mai bis 1. Juni 2018 durch alle sieben Bezirke des Landes.

