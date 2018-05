Lotto: Dreifachjackpot – Sonntag warten 3,6 Millionen Euro

Vorarlberger knackt Joker Jackpot mit 372.000 Euro

Wien (OTS) - Der Lotto Jackpot geht in eine weitere, in die dritte Runde. Denn am Mittwoch ist es abermals niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und damit geht es am Sonntag bereits zum vierten Mal im heurigen Jahr um einen Dreifachjackpot. Der Sechser-Topf wird dann mit rund 3,6 Millionen Euro gefüllt sein.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 30.000 Euro. Ein Niederösterreicher kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an, ein weiterer Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb ein Sechser-Gewinn aus, und die Gewinnsumme wurde wiederum auf die Fünfer aufgeteilt, womit deren Quote stolze rund 9.000 Euro beträgt. Am Sonntag geht es bei LottoPlus um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker ist es einem Spielteilnehmer aus Vorarlberg gelungen, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Er darf sich somit über einen Sologewinn in Höhe von rund 372.000 Euro freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch 23.05.2018:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.473.400,58 – 3,6 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.091,40 99 Fünfer zu je EUR 1.326,30 252 Vierer+ZZ zu je EUR 156,30 4.817 Vierer zu je EUR 45,40 6.277 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 80.079 Dreier zu je EUR 4,90 218.857 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 09 13 15 16 24 33 Zusatzzahl: 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch 23.05.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 8.991,20 2.482 Vierer zu je EUR 22,10 42.249 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 21 25 28 43 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch 23.05.2018:

1 Joker zu EUR 371.857,00 6 mal EUR 7.700,00 96 mal EUR 770,00 932 mal EUR 77,00 9.892 mal EUR 7,00 95.289 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 3 2 6 4 5 4

