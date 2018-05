Margareten: Schreibmüller lädt zum „Rotlicht Slam“

Wien (OTS/RK) - Christian Schreibmüller ist der Veranstalter der beliebten Literatur-Lesebewerbe mit der Bezeichnung „Rotlicht Poetry Slam“ im Lokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Bei diesen unterhaltsamen Wettbewerben lesen Autorinnen und Autoren eigene Lyrik- und Prosa-Texte im Zeichen von „Liebe – Erotik – Beziehung“. Der nächste Termin: Am Freitag, 25. Mai, geht um 19.30 Uhr eine Lesung mit literarischen Werken von der Erotik bis zum Minnesang los. Die Publikums-Jury entscheidet über die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends. Jeder Gast hat 6 Euro als Eintrittsgeld zu bezahlen. Wer einmal auf der Bühne stehen und sein schriftstellerisches Schaffen deklamieren mag, hat bei der Zusammenkunft eine gute Gelegenheit dazu. Einlass: 19.00 Uhr. Informationen sowie Anmeldungen: Telefon 0676/480 48 61. E-Mails an den Organisator: schreibi66 @ gmx.at.

Der Verein „Aktionsradius Wien“ unterstützt den Wettstreit der Literatinnen und Literaten. Johanna Obernberger agiert bei der Lesung in der „Arena Bar“ als Moderatorin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen 2 Texte mit einer Dauer von je 5 Minuten (oder mehrere kürzere Texte) vorsprechen. Laufend gibt es neue Kultur-Angebote in dem früheren Nachtlokal in Margareten. Über kommende Termine berichtet das „Aktionsradius Wien“-Team unter der Telefonnummer 332 26 94. Anfragen an den Verein per E-Mail:

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Christian Schreibmüller:

www.poetryslam.at/poet_christian_schreibmueller.html

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Lokal „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

