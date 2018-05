NÖGKK lädt zu Sommerhit „Bewegt im Park“

Kostenloses Fitness-Programm unter freiem Himmel

St. Pölten (OTS) - Sommer, Sonne, Ferienzeit: Herumsitzen war gestern, jetzt ist Bewegung im Freien angesagt. Die Initiative „Bewegt im Park“ bietet wieder ein tolles Sommerprogramm von Juni bis September. Professionelle Trainer/innen motivieren zu Gymnastik, Slackline, Fußball, Yoga und Co. Daneben gibt es wertvolle Tipps, um gesund und fit zu bleiben. Auf öffentlichen Freizeitanlagen wie Parks oder Spielplätzen wird im Wochenzyklus zur gleichen Zeit und bei jedem Wetter gemeinsam gesportelt. Vorkenntnisse und eine Anmeldung sind nicht erforderlich. Die Devise lautet: Einfach kommen und mitmachen!

„Bewegt im Park“ ist ein Programm des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger und des Bundesministeriums für öffentlichen Dienst und Sport in Kooperation mit der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) sowie SPORTUNION, ASVÖ und ASKÖ. In Niederösterreich werden insgesamt 77 verschiedene Kurse in 32 Orten angeboten.

Alle Infos unter www.noegkk.at bzw. www.bewegt-im-park.at.

