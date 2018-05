AK Wien veranstaltet großen Jugend Aktionstag

Am 29. Mai werden SchülerInnen und Lehrlinge gefragt, wie sie sich die Zukunft der Arbeit vorstellen

Wien (OTS) - Fünf Schulklassen sind jeden Tag im Schnitt in der Arbeiterkammer Wien zu Gast, damit sich die Jugendlichen über den beruflichen Einstieg und die Arbeitswelt informieren. Am 29. Mai wird nun ein großer Jugend-Aktionstag veranstaltet: Zum Abschluss der Dialog-Initiative „Wie soll Arbeit?“ werden rund 350 SchülerInnen und Lehrlinge über ihre Vorstellungen von Arbeit in der Zukunft diskutieren.

So turbulent wie am 29. Mai geht es in der Arbeiterkammer wohl nur selten zu: Rund 350 SchülerInnen haben sich zum großen Jugend-Aktionstag angemeldet, um in verschiedensten Workshops der Frage „Wie soll Arbeit?“ nachzugehen. Mit Spraydosen, im Poetry Slam, im Improvisations-Theater und auf anderen kreativen Wegen werden Bilder von der Zukunft der Arbeit erstellt.

Die Ergebnisse werden anschließend an die AK Leitung übergeben und gemeinsam diskutiert. „Wenn wir über die Zukunft der Arbeit nachdenken, müssen wir auch den Dialog mit den zukünftigen ArbeitnehmerInnen führen. Alles, was wir heute gestalten und verändern, wird ihr Leben maßgeblich prägen. Wir wollen nicht über die Jugendlichen reden, sondern mit ihnen“, sagt AK Direktor Christoph Klein.

Sollte eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion Interesse an der Veranstaltung haben, bitten wir um Anmeldung unter miriam.koch @ akwien.at

