„Bewusst gesund“ über Nierenschwäche, Palmöl und Genesungsbegleitung

Am 26. Mai um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert eine neue Ausgabe von „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 26. Mai 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Nierenschwäche – Risiko im Alter

Eine Nierenschwäche beginnt oft schleichend und bleibt unbemerkt. Es ist auch normal, dass die Nierenfunktion im Alter abnimmt. Ab dem 45. Lebensjahr sinkt die Nierenfunktion im Jahr um ein bis zwei Prozent. Das tut nicht weh und hat kaum Symptome. Doch wenn das Filterorgan so schwach wird, dass es das Blut nicht mehr ausreichend reinigen kann, hilft oft nur noch eine Dialyse. Der letzte Ausweg ist eine Nierentransplantation, für die allerdings nicht alle Patienten geeignet sind. Damit es nicht so weit kommt, sollten vor allem genetisch vorbelastete Menschen oder Zuckerkranke ihre Nierenfunktion regelmäßig kontrollieren lassen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Palmöl – Ungesund und umweltschädlich

Palmöl ist ein Pflanzenöl, das aus dem Fruchtfleisch der Früchte der Ölpalme gewonnen wird. Es ist in Waschmitteln, Lippenstiften, aber auch Lebensmitteln wie Fertigpizzen, Schokolade oder verschiedenen veganen Produkten enthalten. Palmöl ist billig, geschmacklos und reich an gesättigten Fettsäuren und die Lebensmittelindustrie kann es fast überall einsetzen. Mittlerweile steht es in Verdacht, das Risiko an Dickdarm- oder Brustkrebs zu erhöhen. Auch Umweltschützer warnen vor dem immer größer werdenden Verbrauch an Palmöl. „Bewusst gesund“ hat sich das heiß diskutierte Produkt angesehen und Expertinnen befragt. Gestaltung: Christian Kugler.

Genesungsbegleitung – Krankheit als Qualifikation

Niemand weiß besser, was es heißt, krank zu sein, als die Patienten selbst. Das gilt ganz besonders für psychische Erkrankungen wie Süchte, Depressionen oder Burn-out. Seit Kurzem gibt es jetzt einen Beruf, bei dem Patientinnen und Patienten ihre eigene Krankheit zur entscheidenden Qualifikation machen können, denn die Ausbildung zur „Genesungsbegleitung“ steht nur Menschen offen, die selbst über jahrelange Krankengeschichten verfügen und genau wissen, was in Krisen besonders hilfreich ist. „Bewusst gesund“ stellt diesmal zwei außergewöhnliche Frauen vor, die in Niederösterreich als Genesungsbegleiterinnen arbeiten. Sie kennen beide die Untiefen des Lebens aus höchstpersönlicher Erfahrung. Die eine leidet seit ihrer Kindheit unter einer Borderline-Störung mit Suizidversuchen, Selbstverletzungen und langen Klinikaufenthalten. Die andere schlitterte über Depressionen und psychische Zusammenbrüche in die Alkoholsucht. Wie wertvoll solche leidgeprüften und erfahrenen Menschen in der Genesungsbegleitung sein können, erklärt außerdem ein Psychiater und Klinikleiter. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher, diesmal zum Thema Fersensporn.

