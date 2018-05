Unterrainer: Kurz/Strache-Regierung setzt nächsten Schritt zum Sozialabbau

Hilfestellungen für WiedereinsteigerInnen vor dem Aus – Regierung kürzt Budget bei sozialökonomischen Betrieben

Wien (OTS/SK) - „Sozialökonomische Betriebe unterstützen Menschen, wieder ins Arbeitsleben zurückzufinden. Da geht es um Menschen, die oftmals völlig den Boden unter den Füßen verloren haben und sehr lange auf Arbeitssuche waren. Nun kürzt die Regierung das Budget für sozialökonomische Betriebe. Damit wird vielen Menscheneine wiedererlangte Zukunftsperspektive genommen. Das ist verantwortungslos und wird einem Land, das bisher sozialmarktwirtschaftlich arbeitete, nicht gerecht“, kritisiert SPÖ-Abgeordneter Max Unterrainer weitere Kürzungen der ÖVP/FPÖ-Regierung im Sozialbereich, diesmal bei den sozialökonomischen Betrieben. „Je länger jemand keiner Arbeit nachgehen kann, desto schwieriger wird es, eine entsprechende Arbeitsstelle zu bekommen. Sie alle haben eines gemeinsam. Es fehlen ein Ziel, ein Sinn und darüber hinaus meist der Alltagsrhythmus. Durch eine Anstellung in sozialökonomischen Betrieben können Betroffene wieder in einen Arbeitsalltag zurückfinden um in Folge in einem Betrieb wieder fix angestellt zu werden. Das ist das Ziel“, setzt Unterrainer fort. ****

Wie gestern bekannt wurde, wird wieder bei den Schwächsten gespart, während die monatlichen Kosten für die Kabinette der MinisterInnen inkl. GeneralsekretärInnen bei 1,9 Millionen Euro liegt. „1,5 Millionen Euro der Einsparungen betreffen allein die Tiroler Strukturen, weniger als die MinisterInnen in einem Monat an Budget für ihre Kabinette und GeneralsekretärInnen ausgeben, werden bei den Schwächsten weggespart. Damit verlieren wieder Menschen Zukunftsperspektiven und wieder wird der Boden unter Füßen weggezogen“, sieht der Tiroler Nationalratsabgeordnete Max Unterrainer den nächsten Schritt der Regierung, nicht im System, sondern bei den Menschen zu sparen, sehr kritisch und einen Schritt in die völlig falsche Richtung.

„Bei den Schwächsten zu sparen, ist ein Armutszeugnis und ein weiterer Schritt weg vom sozialen Frieden“, so Unterrainer. Er fordert von der Regierung Maßnahmen, die den Menschen helfen, wieder adäquate und fair bezahlte Arbeitsplätze zu finden, um weiterhin den sozialen Frieden in unserem Land zu sichern. (Schluss) sc/mp

