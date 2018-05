Vortrag „Unbekanntes Sakrales“ im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Die verdiente ehrenamtliche Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger hält am Freitag, 25. Mai, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) einen lehrreichen Vortrag zum Thema „Marterl, Heiligenbilder und Hauskapellen – Unbekanntes Sakrales in Rudolfsheim-Fünfhaus“. Das spannende Referat fängt um 17.30 Uhr an. Die Veranstaltung endet gegen 19.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum nehmen die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne an. Nähere Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl).

Der Vortrag umrahmt die bis Ende 2018 laufende Schau „Kirche, Tempel & Moschee. Sakralbauten in Rudolfsheim-Fünfhaus“. Mit Fotos, Texten und Objekten beleuchtet die Sonder-Ausstellung die Geschichte der Andachtsorte im 15. Bezirk. Offen ist das Museum am Freitag (15.30 bis 17.30 Uhr) und am Montag (17.00 bis 19.00 Uhr). Stets ist der Zutritt gratis. An Feiertagen und in den Schulferien bleiben die Museumsräume gesperrt.

Waltraud Zuleger stellt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Vortragsabend eine „unbekannte“ Hauskapelle vor und informiert über unterschiedliche Gründe für die Errichtung von „Marterln“ und Heiligenbildern. Auch auf Veränderungen bei den Standorten geht die Referentin ein. Beantwortung von Anfragen via E-Mail:

bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger:

https://waltraudzuleger.jimdo.com

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk