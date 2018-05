NÖ: Top Heurigen-Weinschatzkiste mit neuem Jahrgang präsentiert

Verkostungspaket beinhaltet Weine von zwölf Betrieben aus der Thermenregion

Wien (OTS) - Zwölf Weine, zwölf Top Heurige und eine Weinregion, die es in sich hat. Das alles kombiniert mit einer gehörigen Portion Geschmack vereint das Weingenuss-Paket. Ab sofort ist die Top Heurigen-Weinschatzkiste mit den neuen Jahrgängen erhältlich.



Gleich zwölf Top Heurigen-Betriebe aus der Thermenregion ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, Weinliebhabern ihre Weine schmackhaft zu machen. Gemeinsam haben sie ein Verkostungspaket ins Leben gerufen, welches die Vorzüge ihres Weinbaugebietes in den Mittelpunkt rücken soll.

Die Top Heurigen-Weinschatzkiste ist ein ideales Präsent, schenkt man doch die ganze Vielfalt der Thermenregion. Erwerben kann man die Schatzkiste bei jedem teilnehmenden Top Heurigen-Betrieb. Mit frischen und fruchtigen Weinen wurde die Schatzkiste neu bestückt, damit auch die neuen Jahrgänge verkostet werden können. Ein Muss für jeden Weinliebhaber. Die Top Heurigen-Weinschatzkiste mit zwölf erlesenen Qualitätsweinen aus der Thermenregion ist um 99,90 Euro erhältlich.



Teilnehmende Betriebe und enthaltene Weine:

Welschriesling 2017:

Heuriger Markus Gausterer, Guntramsdorf, www.heurigen-gausterer.at

Gemischter Satz 2017:

Wein & Heuriger Pferschy-Seper, Mödling, www.pferschy-seper.at

Traminer Spätlese 2016:

Heuriger Dungel, Leobersdorf, www.dungel.at

Weissburgunder 2017:

Weinbau Gasslwasinger, Gießhübl, www.gasslwasinger.at



Zierfandler Schatzberg 2017:

Weingut Zierer, Gumpoldskirchen/Baden, www.weingut-zierer.at

Rotgipfler Klassik 2016:

Schaflerhof Fam. Schafler, Traiskichen, www.schaflerhof.at

Pinot Noir Rosé 2017:

Heurigenweingut Frühwirth, Teesdorf, www.heurigenweingut.at

St. Laurent Steinfeld Selek.15:

Brunngassenheuriger Fam. Herzog, Bad Vöslau, www.brunngassenheuriger.at

Rubin 2016:

Weingut Drexler Leeb, Perchtoldsdorf, SL+ZW, www.drexler-leeb.at

Zweigelt / CS 2016:

Weingut Aumann, Tribuswinkel, www.aumann.at

Blauer Portugieser 2016:

Weingut Schlossberg Fam. Wertek, Bad Vöslau, www.weingutschlossberg.at

Pinot Noir Klassik 2016:

Winzerhof Landauer-Gisperg, Tattendorf, www.winzerhof.eu

Fünf gute Gründe für einen Besuch beim Top Heurigen

Ausgezeichnete und geprüfte Qualität mit mehr als 50 Qualitätskriterien und jährlichen Mystery Checks

Prämierte Weine und Moste aus eigener Produktion

Saisonale Schmankerl aus der Region

Vielfältige Speisenauswahl von traditionell bis vegetarisch und kreativ-leicht

Fachkundige, individuelle Betreuung durch die Heurigenfamilie



Alle Top Heurigen Niederösterreichs können auf www.top-heuriger.at nachgelesen werden. Der aktuelle Top Heurigen-Kalender mit den Heurigenterminen der Region auf einen Blick kann unter der Tel.-Nr.: 05 0259-26500 beziehungsweise per Mail unter office @ topheuriger.at kostenlos angefordert werden. Nähere Details zur Heurigen-Weinschatzkiste sind unter www.weingenusspaket.at ersichtlich. (Schluss)



