Juraczka zu Häupl-Abschied: Gratulation und Dank für 24 Jahre als Wiener Bürgermeister

Trotz aller Unterschiede konstruktive Zusammenarbeit

Wien (OTS) - „Michael Häupl hat das bemerkenswerteste Kunststück zuwege gebracht: Als gebürtiger Niederösterreicher wurde er in den vergangenen Jahrzehnten der Inbegriff des echten Wieners. Als Oppositionspolitiker möchte ich sagen: Trotz aller politischen Unterschiede, 24 Jahre an der Spitze unserer Stadt können kein Zufall sein. Danke an die konstruktive Zusammenarbeit“, so Klubobmann Manfred Juraczka im Rahmen des heutigen Gemeinderates.

„Mit Michael Häupl zu streiten macht oftmals wesentlich mehr Spaß als mit anderen gleicher Meinung zu sein. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit“, so Juraczka abschließend.

