Wien-Ottakring: 32-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

Wien (OTS) - Am 23. Mai kamen zwei Personen in die Polizeiinspektion Wattgasse und gaben an, dass sich ein 32-jähriger Freund von Ihnen seit einigen Tagen nicht meldet. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring und der WEGA hielten in weiterer Folge Nachschau in der Wohnung des 32-Jährigen in der Lienfeldergasse und fanden den Mann leblos in seiner Wohnung auf. Der Leichnam wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hofmann, hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte in der Wohnung sichergestellt werden. Die Ermittlungen sind im Gange.

