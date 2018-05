Wien-Margareten: 7-jähriger Bub von Fahrzeug erfasst

Wien (OTS) - Eine derzeit unbekannte Lenkerin fuhr am 23. Mai 2018 gegen 19:15 Uhr mit ihrem Pkw die Fendigasse in Fahrtrichtung stadtauswärts. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 7-jähriger Bub im Beisein seiner Mutter die Fahrbahn, zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hervorkommend, überqueren. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß des 7-Jährigen mit dem Fahrzeug, wodurch der Bub zu Sturz kam. Sowohl die unbekannte Lenkerin wie auch die Mutter und ihr 7-jähriger Bub haben anschließend den Unfallort verlassen. Kurze Zeit später kamen die Mutter und ihr Sohn wieder zurück und alarmierten die Polizei. Der Bub wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Er wurde in häusliche Pflege entlassen.

