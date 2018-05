Wien-Innere Stadt: Festnahme nach Raub

Wien (OTS) - Am 22. Mai 2018 gegen 03:15 Uhr gelang es Polizisten fünf mutmaßliche Täter in der Taborstraße nach einem Raub anzuhalten. Die fünf Tatverdächtigen (14, 16, 16, 18, 19) sollen zuvor im Bereich des Ruprechtsplatzes einem 20- und einem 21-Jährigen die Geldbörsen und Handys geraubt haben. Die beiden Opfer sollen zuvor versucht haben, von den mutmaßlichen Tätern Suchtgift zu kaufen. Dabei soll es laut Aussagen zu einem Streit gekommen sein. Der 19-jährige Hauptverdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Er zeigte sich in der Einvernahme nicht geständig. Die weiteren vier Tatverdächtigen zeigten sich teilweise geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt.

