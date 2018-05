Allianz der österreichischen Wissenschaftsorganisationen unterstützt Kommissionsvorschlag für mehr EU-Forschungsgelder

Pläne der EU-Kommission werden als effektiver Katalysator und Impuls zur langfristigen Stärkung des europäischen Forschungs- und Innovationsraums gesehen

Wien (OTS/FWF) - Die von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am 2. Mai 2018 präsentierten Zahlen zum EU-Finanzrahmen für Forschung und Innovation für die Jahre 2021 bis 2027 werden von der Allianz der österreichischen Wissenschaftsorganisationen einhellig gut geheißen und vollinhaltlich unterstützt. Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Wissenschafts- und Forschungsraums Europa ab. Deshalb ist die Steigerung des EU-Budgets für Forschung und Innovation ein richtiger und ausgesprochen zukunftsweisender Schritt.

Die EU-Kommission setzt mit 100 Milliarden Euro ein deutliches Zeichen für einen gesunden Qualitätswettbewerb um Forschungsprojektmittel auf europäischer Ebene. Wie erfolgreich die einzelnen Mitgliedsländer – und damit auch Österreich – beim Einwerben dieser Mittel sein werden, hängt von der Stärke und Ausprägung des nationalen Qualitätswettbewerbs ab. Will man in Österreich an den bisherigen Erfolgen beim European Research Council (ERC) anknüpfen, muss jedenfalls die Dotierung des Wissenschaftsfonds (FWF) deutlich ausgebaut werden.

Insgesamt ist das in Aussicht gestellte EU-Forschungsbudget für Stärkung der Forschungs- und Innovationsleistung des Kontinents und somit die Wettbewerbsfähigkeit Europas ein enorm wichtiges Signal. Im globalen „Kampf“ um die besten Köpfe ist es für jedes einzelne Mitgliedsland der Europäischen Union von zentraler Bedeutung, ein attraktives Umfeld für junge Forscherinnen und Forscher bieten zu können. Dazu gehört auch die Stärkung der Universitäten, damit diese jungen Forscherinnen und Forschern attraktive Arbeitsbedingungen und ein exzellentes Forschungsumfeld vorfinden können.

Wie wichtig Investitionen in Forschung und Universitäten sind, zeigt auch eine kürzlich erschienene WIFO-Studie, aus der hervorgeht, dass 3,5 bis 10 Prozent des BIP-Wachstums auf Forschung und Entwicklung an Universitäten sowie auf die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Absolventinnen und Absolventen zurückzuführen sind.

Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen

Die Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen ist eine Plattform für den regelmäßigen Dialog zu Fragen der Wissenschaftspolitik. Mitglieder der Allianz sind Eva Blimlinger (Österreichische Universitätenkonferenz), Thomas Henzinger (Institute of Science and Technology Austria), Antonio Loprieno (Österreichischer Wissenschaftsrat), Helga Nowotny (ad personam), Klement Tockner (FWF Der Wissenschaftsfonds) und Anton Zeilinger (Österreichische Akademie der Wissenschaften). Sprecher der Allianz ist derzeit Klement Tockner.

