Heimische Erdbeeren vom Bauernhof einfach per Mausklick finden

NÖ Bauernbund bietet Kunden beliebtes „Hoffinder“-Service und die besten Rezepte an

St.Pölten (OTS) - Mit dem Frühsommer reift auch heuer wieder, witterungsbedingt etwas früher als in den vergangenen Jahren, die „Königin der Beeren“ heran. Die Kundinnen und Kunden wissen längst: Selbstgepflückte Erdbeeren schmecken am Besten! Gesunde, qualitätsvolle und regionale Lebensmittel haben eben das große Plus von Frische und Aroma.

Nach den Erfolgen und der großen Nachfrage der Vorjahre stellt der NÖ Bauernbund den heimischen Konsumentinnen und Konsumenten bereits das fünfte Mal in Folge ein serviceorientiertes Angebot für die Erdbeersaison zur Verfügung: Über den „Hoffinder“ können diese auf der Webseite www.niederoesterreichs-bauern.at das nächste Erdbeerfeld herausfinden. Landwirte aus ganz Niederösterreich, die den Konsumenten auch Gelegenheit zum Selberpflücken geben, haben rund 60 Erdbeerfelder im Webportal eingetragen und damit lagegenau dargestellt. Im erweiterten Service-Angebot des Bauernbunds können interessierte User auch wieder die besten Erdbeer-Rezepte abrufen und nach ihrer eigenhändigen Ernte gleich ausprobieren.

Regional und saisonal schmeckt’s am besten

„Unsere Bäuerinnen und Bauern bringen die Heimat auf den Tisch. Mit dem Hof- und Erdbeerfinder gelangen alle umweltbewussten Kundinnen und Kunden, die regionale und saisonale Köstlichkeiten ohne lange Transportwege schätzen, leicht und unkompliziert zum nächsten Feld“, erklärt Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner: „So können sich die Konsumentinnen und Konsumenten direkt beim Bauern überzeugen, wie die Qualität der erntefrischen Erdbeeren schmeckt. Außerdem bleibt die Wertschöpfung in der Region, denn es ist nicht egal, woher die Waren kommen, die in unseren Einkaufskörben landen.“

Niederösterreich ist „Erdbeerland Nr. 1“

Auf 1.045 Hektar landwirtschaftlicher Fläche wachsen in Österreich die begehrten Früchte. Das größte „Erdbeerland“ ist Niederösterreich mit 450 Hektar und einer Produktionsmenge von durchschnittlich 5.500 Tonnen, gefolgt von Oberösterreich mit 320 Hektar und 3.300 Tonnen. In der Steiermark werden auf 130 Hektar Erdbeerkulturen angepflanzt.

Erdbeeren gehören nach Äpfeln, Bananen und Weintrauben zu den beliebtesten Obstsorten von Herrn und Frau Österreicher. Rund 40 Prozent aller Beeren, die im Lebensmittelhandel gekauft werden, sind Erdbeeren. Die heimischen Konsumenten kauften im Jahr 2017 rund 10.000 Tonnen dieser roten Frucht, 20 Prozent davon über alternative Vertriebsquellen wie Direktvermarktung oder Selbstpflückfelder. Der Bioanteil liegt bei gut sieben Prozent.

Auf seiner Webseite www.niederoesterreichs-bauern.at ist der NÖ Bauernbund bestrebt, die blau-gelben bäuerlichen Familienbetriebe vor den Vorhang zu bitten und ihre vielfältigen Leistungen für die Gesellschaft darzustellen, um so der Öffentlichkeit ein authentisches Bild der modernen und leistungsfähigen Landwirtschaft zu vermitteln.

