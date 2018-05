LGV-Frischgemüse setzt Neuausrichtung mit Vertragsverlägerung von Florian Bell fort

Die Gärtnergenossenschaft startet mit neuem Online-Shop, eigenem Gärtnergschäftl in Wien und der erfolgreich eingeführten Marke „Gärtnergemüse“ neu durch.

Wien (OTS/Wien) - Mit dem neuen Online-Shop gaertnerkistl.lgv.at, eigenem Gärtnergschäftl in Wien und der österreichweit erfolgreich eingeführten Marke „Gärtnergemüse“ startet die LGV-Frischgemüse neu durch. Mag. (FH) Florian Bell wurde dazu im Mai von über 100 Wiener Gärtnerfamilien als Alleinvorstand der Genossenschaft LGV-Frischgemüse für weitere drei Jahre in dieser Position bestätigt.

Für die kleinstrukturierten und auf höchste Produktqualität ausgerichteten Familienbetriebe ist es zunehmend herausfordernd, bei hohen Produktionskosten ihre städtischen bzw. stadtnahen Standorte zu erhalten und im Wettbewerb gegenüber multinationalen Playern zu bestehen. Angesichts dieser Herausforderungen hat Florian Bell bereits in seiner ersten Amtszeit die Neuausrichtung der LGV-Frischgemüse eingeleitet: „Mit unserer neuen Unternehmensstrategie der LGV-Frischgemüse wollen wir Innovationen und Vielfalt unseres Sortiments noch besser sichtbar machen und Handelspartner ebenso wie KonsumentInnen mit der führenden Qualität unseres regionalen, gentechnikfreien Gemüses überzeugen.“

Neupositionierung der LGV-Frischgemüse: Gärtnerfamilien im Mittelpunkt

Mit der Eröffnung des LGV-Gärtnergschäftls in der Wiener Kettenbrückengasse, dem neuen Produktauftritt als „Gärtnergemüse“ sowie aktuell der österreichweiten Zustellung des gesamten Sortiments des Gärtnergschäftls über den neuen Onlineshop konnte Bell gemeinsam mit seinem Team bereits in den vergangenen Monaten zentrale Neuerungen für die Gärtnergenossenschaft realisieren.„Die neue Positionierung unseres ‚Gärtnergemüses’ mit klarer Zuordnung der unterschiedlichen Spezialitäten zu unseren Gärtnerfamilien wird von den KonsumentInnen und Konsumenten ebenso wie von unseren Partnern im Handel sehr positiv aufgenommen.“ berichtet Bell über den Erfolg der Neuausrichtung und fordert: „Die Produktion in Österreich muss auch in Zukunft für die Betriebe wirtschaftlich leistbar bleiben. Nur so können auch die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten erntefrisches und aromatisches Gemüse aus der Region genießen, das dank kurzer Transportwege binnen weniger Stunden von der Pflanze ins Handelsregal kommt. Unsere Gärtnerfamilien arbeiten verantwortungsvoll für die nächste Generation unter strengsten Qualitätskontrollen, optimiertem Einsatz von Ressourcen wie Wasser und Energie – darauf wollen wir das Augenmerk legen.“

Qualitätsführerschaft am Markt ausbauen

Der LGV-Alleinvorstand zeichnet auch für die Vertriebspartnerschaft mit Seewinkler Sonnengemüse aus dem Burgenland, die seit Anfang 2018 besteht, verantwortlich – ein weiterer Schritt am Weg der Neupositionierung der Gärtnergenossenschaft. „Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden damit die größte Vielfalt an regionalem Gemüse in der Branche. Mit unseren Innovationen wollen wir unsere Qualitätsführerschaft am Markt weiter ausbauen und unser Angebot auch für neue Vertriebswege verbreitern“, gibt Bell das Ziel für die kommenden drei Jahre aus.

Der 38-jährige Niederösterreicher ist seit 2015 in der Gärtnergenossenschaft tätig und arbeitet gemeinsam mit seinem hoch motivierten Team federführend an der Umsetzung des Positionierungsprojekts „LGV 2020“.

Über die LGV-Frischgemüse

Die LGV-Frischgemüse ist einer der wichtigsten Nahversorger für Gemüse in Österreich. Die 100 Gärtnerfamilien der Genossenschaft produzieren in ihren Betrieben in Wien und Niederösterreich jährlich mehr als 37.000 Tonnen Frischgemüse. Rund 90 % der Ernte gehen direkt an die vorwiegend heimischen Handelspartner sowie Großgrünmärkte. Mit dem Gärtnergschäftl im vierten Wiener Gemeindebezirk macht eine Genussadresse mitten in der Stadt die Produktinnovationen und -raritäten der Gärtnerfamilien greifbar und erlebbar.

