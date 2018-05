Austrian Anadi Bank bestellt neues Vorstandsmitglied

In einer außerordentlichen Sitzung bestellt der Aufsichtsrat der Austrian Anadi Bank den erfahrenen Banker GaneshKumar Krishnamoorthi mit 1. Juni 2018 zum Mitglied des Vorstands.

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Austrian Anadi Bank hat in einer außerordentlichen Sitzung Herrn GaneshKumar Krishnamoorthi zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der gebürtige Inder weist langjährige Erfahrung im Bankenbereich auf und bringt weitreichendes Know-how im Digitalbereich mit.

Zuletzt war Krishnamoorthi (40) seit März 2017 CMO und Customer Experience and Partnership Leader bei der easybank in Wien. Zuvor war er als VP Marketing und General Manager Digital EU bei Western Union, im Credit Risk Management der Bank Austria sowie als Head of Digital and Direct Sales bei der GE Money Bank/Santander CB in Wien tätig.

Christoph Raninger, CEO der Austrian Anadi Bank, freut sich, mit GaneshKumar Krishnamoorthi einen erfahrenen Banker im Vorstand begrüßen zu dürfen: „GaneshKumar Krishnamoorthi wird mit seinem Know-how die technische Weiterentwicklung vorantreiben und dazu beitragen, die Position der Anadi Bank als smarte Hybrid-Bank weiter zu stärken. Damit gehen wir unseren Weg in Richtung eines modernen und innovativen Retailbankings konsequent weiter.“

„Ich bin überzeugt, mit meiner 20-jährigen Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Anadi Bank leisten zu können. Der klare Fokus meiner Arbeit wird auf dem Ausbau des digitalen Bereichs zur weiteren Stärkung des bereits gut positionierten Retailsegments der Bank liegen“, so GaneshKumar Krishnamoorthi, designiertes Vorstandsmitglied der Austrian Anadi Bank.

Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Hybrid-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Sie bietet Kunden einfach zu nützende digitale Services, ein mobiles Beratungsteam und Filialen in ausgewählten Ballungsräumen. Als Hausbank für mittelständische Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien sowie als Produktspezialist für Unternehmen im Import- und Exportbereich ermöglicht sie Unternehmen gemeinsam mit ihrem britisch-indischen Eigentümer einen einzigartigen Zugang zum Wachstumsmarkt Indien. An 15 Standorten in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien arbeiten rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 57.000 Kundinnen und Kunden. Zum 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme 2,9 Mrd. Euro, bei einem EGT in Höhe von 7 Mio. Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 16,2 % verfügt die Austrian Anadi Bank AG über eine hervorragende Kapitalbasis. Bank und Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.

