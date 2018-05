Von Boateng bis Werner: WM-Ausgabe von DB MOBIL mit 16 unterschiedlichen Titelbildern

Gestaltung durch Schweizer Designbüro "Studio Feixen" / Sonderheft mit WM-Tippspiel und Tattoo-Bogen

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/57966/3951481

Mit gleich 16 unterschiedlichen Titelbildern stimmt DB MOBIL seine Leser auf die Fußball-Weltmeisterschaft ein, die in drei Wochen in Russland beginnt. Die Cover von Heft 6/2018 (ET 25. Mai 2018) zeigen Bundestrainer Joachim Löw sowie 15 der von ihm nominierten Nationalspieler vor individuell gestalteten Hintergründen. Die auffällige Grafik entwarf das renommierte Schweizer "Studio Feixen" exklusiv für DB MOBIL. Es ist das erste Werk des international angesehenen Gestalterduos (unter anderem Kampagnen für Google und Nike) für eine deutsche Zeitschrift.

DB MOBIL, das Magazin der Deutschen Bahn, fordert auch die Leser zum Mitmachen heraus: Erstmals ruft die Zeitschrift zu "Deutschlands verrücktestem Tippspiel" auf. Nicht auf Spielausgänge wird gewettet, sondern auf Fragen wie "Wie oft weint Cristiano Ronaldo?". Den erfolgreichsten Tippern winken Preise im Wert von mehr als 20.000 Euro. Jedem Heft liegt außerdem ein herausnehmbarer Bogen mit Abziehtattoos bei. Die Motive sind Tattoos prominenter Nationalspieler nachempfunden - immerhin gehören gestochene Bilder wie Löwen, Blumen und Uhren mittlerweile fast schon zur Grundausstattung von Fußballprofis.

Im Exklusiv-Interview des WM-Heftes spricht Nationalstürmer Timo Werner über seine herausragende Qualität: Schnelligkeit. "Der Unterschied zwischen den Guten und den Besten ist deren Geschwindigkeit. Mit und ohne Ball", sagt Werner.

Aufgrund der aufwendigen Titelproduktion musste die Redaktion von DB MOBIL vorausahnen, welche Spieler Bundestrainer Joachim Löw in seinen vorläufigen Kader berufen würde. Drucktermin für das WM-Heft war bereits Anfang Mai - gut zwei Wochen vor der Kader-Verkündung am 15. Mai. Glücklicherweise waren alle 15 Titelhelden unter Löws Auserwählten.

