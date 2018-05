Drei kleine Bären auf einer großen Reise

VIER PFOTEN überstellt Waisenkinder in das Bärenreservat ARCTUROS

Unsere Erfahrung zeigt, dass in mehr als 90 Prozent der Fälle, in denen Bärenkinder in der Wildnis alleine gefunden werden, ihre Mutter entweder von Wilderern gejagt oder erschossen wurde Dimitar Ivanov, Leiter des von VIER PFOTEN geführten Tanzbärenpars Belitsa

Wien (OTS) - Für drei kleine Bärenkinder aus Bulgarien stand gestern eine große Reise auf dem Programm: VIER PFOTEN überstellte die Waisen in das griechische Bärenreservat ARCTUROS. Die Bärenbabys, die erst wenige Monate alt sind, waren im April von einem Förster in Südbulgarien ohne Mutter aufgefunden und vorübergehend in den von VIER PFOTEN geführten Tanzbärenpark Belitsa gebracht worden. Dort versorgten die Tierpfleger die Jungen, die noch mit der Flasche gefüttert werden mussten, rund um die Uhr.

In ARCTUROS sollen die drei nun im nächsten Jahr alle Fertigkeiten erlernen, die nötig sind, um schließlich wieder in die Wildnis entlassen zu werden.

Das Schicksal der kleinen Waisen ist typisch: „ Unsere Erfahrung zeigt, dass in mehr als 90 Prozent der Fälle, in denen Bärenkinder in der Wildnis alleine gefunden werden, ihre Mutter entweder von Wilderern gejagt oder erschossen wurde “, sagt Dimitar Ivanov, Leiter des Tanzbärenparks Belitsa, den VIER PFOTEN gemeinsam mit der Brigitte Bardot Foundation führt. „Auch unsere Bemühungen, die Mutter der drei Kleinen zu finden, waren leider erfolglos.“

In Arcturos haben die Bärenjungen jetzt jedoch die besten Chancen, auf ein artgerechtes Leben in der Wildnis vorbereitet zu werden.

