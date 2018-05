Linde Verlag startet SWK.media: Die Nr. 1 im Steuerrecht jetzt auch 100% digital!

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag erweitert der Linde Verlag sein digitales Produktportfolio um ein neues Aushängeschild und bietet mit SWK.media eine innovative Alternative für alle Leserinnen und Leser, die in Zukunft auf das gedruckte Heft der SWK (Steuer- und WirtschaftsKartei) verzichten und die Vorteile eines tagesaktuellen, multimedialen Dienstes nutzen wollen.

Unter dem Motto 100% digital finden User ab sofort sowohl alle Inhalte der SWK Printversion als auch exklusive multimediale Inhalte wie Podcasts, Videos und Interviews auf der neuen Plattform SWK.media. Zusätzlich sorgt ein umfangreicher Newsservice mehrmals täglich für Updates aus dem gesamten Steuer- und Wirtschaftsrecht.

Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlages, freut sich über den gelungenen Launch: „Seit über 90 Jahren ist die SWK (Steuer- und WirtschaftsKartei) Österreichs Nummer 1 im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Nun ist es Zeit neue Wege zu beschreiten. Mit SWK.media ist der Linde Verlag als modernes Medienhaus am Puls der Zeit und bietet zukünftig noch mehr Raum für aktuelle Inhalte. Unsere Nutzer profitieren von einem dreifachen Informationsvorsprung. Sie erhalten exklusiv vorab Zugang zu den spannendsten Beiträgen kommender SWK-Hefte, eine regelmäßige Rundschau ausgewählter Highlights anderer Fachzeitschriften des Linde Verlags und jährlich vier in der täglichen Praxis unverzichtbare SWK-Spezials im Volltext.“

SWK.media prime

Neben einer klassischen monatlich kündbaren Abo-Variante bietet die Plattform unter dem Namen SWK.media prime auch ein besonderes Premium-Angebot für seine Kunden. In diesem nur als Jahresabonnement erhältlichen Paket erwarten die Kunden besondere Highlights wie ein kostenfreies Inserat pro Jahr in der Job- und Kanzleibörse auf SWK.media, die Teilnahme an einem ausgesuchten Live-Webinar pro Halbjahr aus dem Weiterbildungsangebot von Lindecampus und den Besuch des SWK-Steuerrechtstages zu einem äußerst attraktiven Preis.

Mehr Infos unter: www.swk.media

Die Abo-Preise im Überblick:

SWK.media: EUR 29,-/Monat zzgl. Mwst. (monatliche Abrechnung, monatlich kündbar)

SWK.media prime: nur als Jahresabo, EUR 29,-/Monat zzgl. Mwst. (jährliche Abrechnung)

