TPA zur stärksten Beratermarke der Europäischen Immobilienwirtschaft gewählt

In Berlin wurden die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft prämiert. TPA gewinnt in der Kategorie „Immobilienberater Österreich“.

Wien (OTS) - Am Dienstag, 15. Mai 2018, wurden im Berlin Congress Center die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft mit dem REAL ESTATE BRAND AWARD prämiert. Das Beratungsunternehmen TPA gewinnt bereits zum sechsten Mal in der Kategorie „Immobilienberater Österreich".

Die begehrten Marken-Diamanten wurden dieses Jahr in 38 Kategorien vergeben: 30 REAL ESTATE BRAND AWARDS für die stärksten Marken und 8 REAL ESTATE BRAND-KPI AWARDS für die Wachstumssieger.

Die Immobilien-Experten und TPA Partner Leopold Kühmayer, Renate Pilz und Ingrid Winkelbauer nahmen für die TPA Gruppe den Award entgegen. Immobilien-Fonds-Spezialistin Ingrid Winkelbauer dazu: „Dass TPA erneut als herausragende Immobilien-Marke gekürt wurde, freut uns ganz besonders. Wir sehen dies als Bestätigung unserer Kundennähe und als großartige Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Einsatz macht es möglich, dass wir nun bereits zum sechsten Mal den Preis mit nach Österreich nehmen dürfen“. Mehr als 300 Entscheiderinnen und Entscheider haben im Rahmen der Gala in Berlin die Gewinner geehrt und gemeinsam gefeiert.

Die TPA Gruppe konnte insbesondere in der Kategorie „Persönliche Erfahrung“ punkten. Basierend auf den insgesamt positiven Werten wird die Marke als besonders „erfolgreich“ und sehr „vertrauenswürdig“ eingestuft.

Die Grundlage der Ergebnisse liefert die Real Estate Brand Value Study des EUREB-Institute (European Real Estate Brand Institute). Befragt wurden über 81.000 Branchenexperten in 47 Ländern Europas zu über 1.200 Unternehmensmarken.

Details zur Bewertung der TPA Gruppe finden Sie hier.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.

Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

