Profi Reifen mit neuem Franchise Partner - Standort in Wien

Wien, (OTS) - Profi Reifen- und Autoservice GmbH, ein Tochterunternehmen der Continental AG, eröffnete in Kooperation mit der Car Rep Autolackier Rossmann Gruppe einen neuen Franchise - Betrieb am Holzhausenplatz in Wien Penzing - Auhof. Geführt wird der neue Betrieb von Michael Angster, Leiter Kompetenzcenter Car-Rep.

Neben KFZ-Aufbereitung, § 57a-Überprüfungen, Karosserie- und Lackierarbeiten, Scheibenerneuerungen sowie Reparaturen und Innenraumaufbereitung bietet der neue Standort auch eine große Auswahl an Markenreifen und Felgen.

Für Profi Reifen- und Autoservice GmbH ist es – neben mittlerweile über 90 Standorten im Fleetpartner Netzwerk - der zweite Full-Franchise-Partner. Laut Bernhard Wagner, Leiter Franchise bei PROFI, werden weitere folgen: „Im Fokus steht im Moment neben der Erweiterung des eigenen Filialnetzes der Auf- und Ausbau des Franchisepartner-Netzes. Wir sind dazu im Moment mit einigen Unternehmen aus der Reifen- und KFZ Branche, die mit uns ein neues Geschäftsfeld erschließen möchten, in Gesprächen. Es freut uns daher sehr, dass wir mit Car-Rep einen neuen Franchise Partner, an einem sehr interessanten Standort und mit einem umfangreichen Serviceangebot gewinnen konnten“. www.profi-reifen.at

