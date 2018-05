Wölbitsch: Mit einem starken Schwarzen gegen das System

Aktionismus der ÖVP Wien vor Bürgermeister-Wahl – Neues SPÖ-Team ist altes SPÖ-System – Wien braucht Veränderung und neue Kraft

Wien (OTS) - „Jede Veränderung in der Stadtregierung ist prinzipiell begrüßenswert. Allerdings steht das neue SPÖ-Team für das alte SPÖ-System und ist daher mehr Problem als Lösung. Das Ludwig-Team ist so sicher nicht die versprochene Melange, sondern eher ein dünner Filterkaffee“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch bei einem Aktionismus anlässlich der heutigen Bürgermeister-Wahl im Wiener Gemeinderat.



Die ÖVP Wien hat in der Lichtenfelsgasse mit Blickrichtung Rathaus einen starken, schwarzen Kaffee serviert. „Unsere Stadt braucht Veränderung. Michael Ludwig hat diese Veränderung versprochen, dafür muss er sich aber erst vom alten SPÖ System befreien. Wir bieten deshalb einen starken Schwarzen an, das soll Kraft geben“, erklärt Markus Wölbitsch die Aktion „Mit einem starken Schwarzen gegen das System“.



„Bis auf eine Ausnahme stammt das rote Stadtrat-Team aus dem SPÖ-System und das bedeutet einen Kniefall Michael Ludwigs vor dem linken Flügel seiner Partei. Wir haben uns mehr Pragmatismus und Realismus von ihm erwartet und wurden enttäuscht. Wir wählen Michael Ludwig auch deshalb nicht zum Bürgermeister. Wien braucht Veränderung und neue Kraft. Die ÖVP Wien ist bereit für echte Veränderungen und große Reformen und erwartet das auch von Bürgermeisterkandidat Ludwig und seinem Team!“



Fotos zur Aktion finden Sie hier



