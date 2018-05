Great Place to Work 2018: dbi services spielt in der Schweiz bei den Grossen mit und erarbeitet sich unter den westschweizer Unternehmen einen Platz auf dem Siegerpodest (FOTO)

An der Preisverleihung am Mittwochabend, 16. Mai 2018 in Zürich, verkündete das Great Place to Work Institut die Namen der Preisträger 2018. Unter den fast 100 Teilnehmern seiner Kategorie erhielt dbi services den Preis für den 17. Platz der besten Arbeitgeber in der Schweiz und belegt innerhalb der Westschweiz einen Platz auf dem Siegerpodest.

Im zweiten Jahr in Folge zählt die SSII dbi services zu den besten Arbeitgebern der Schweiz. 2017 erhielt dbi services die Auszeichnung "Great Place to Work" in der Kategorie der kleinen Unternehmen (20-49 Mitarbeiter). Aufgrund seines Wachstums wurde das auf IT-Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen dieses Jahr in der nächsthöheren Kategorie gewertet (Unternehmen mit 50-249 Mitarbeitern). In dieser neuen Kategorie erhielt dbi services den 17. Platz der besten Arbeitgeber der Schweiz.

"Diese Ernennung zeigt, dass dbi services mit seinen 63 Mitarbeitern alle Vorteile eines grossen Unternehmens bietet. Andererseits hilft uns unsere Teilnahme bei Great Place to Work zu erkennen, wo unsere Schwächen im Vergleich zu den Besseren liegen." erklärt Gregory Steulet, Verwaltungs- und Finanzdirektor bei dbi services.

Unter den Unternehmen, die an der Great Place to Work-Umfrage teilgenommen haben, erreicht dbi services ein Ergebnis von 89% und liegt somit über dem schweizerischen Durchschnitt der Unternehmen mit 50-249 Mitarbeitern (81%). Der schweizerische Durchschnitt aller Kategorien zusammen liegt bei 77%.

"Das wichtigste Kapital von dbi services ist das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Aus diesem Grund liegt uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter besonders am Herzen.", sagt Magalie Blenner, Assistentin der Geschäftsleitung und Personalverantwortliche bei dbi services.

