"trend"-Umfrage: Vorsicht im Umgang mit den eigenen Daten im Internet wächst

89 Prozent der Österreicher geben an, von der EU-Datenschutzgrundverordnung bereits gehört zu haben

Wien (OTS) - Drei Tage, nachdem sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg Fragen der Fraktionsführer im EU-Parlament zum Facebook-Datenskandal gestellt hat, tritt am 25. Mai die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Laut einer Umfrage des Linzer market-Instituts für das Wirtschaftsmagazin "trend" wächst auch das Bewusstsein für den Umgang mit den eigenen Daten im Internet: 14 Prozent geben an, durch die Ereignisse und Berichterstattung der letzten Wochen "deutlich vorsichtiger" geworden zu sein, weitere 34 Prozent sagen, sie seien "eher vorsichtiger" geworden. 44 Prozent haben ihr Verhalten nicht geändert, 8 Prozent ist das Thema "eigentlich egal".

Knapp mehr als die Hälfte der Befragten, 52 Prozent, sind sogar bereit, mehr für Angebote im Internet zu zahlen, wenn sie im Gegenzug dafür mehr Hoheit über ihre persönlichen Daten bekommen. Die DSVGO, jahrelang nur in Fachzirkeln diskutiert, scheint in der Breite angekommen zu sein: 89 Prozent der Österreicher geben an, von dieser Verordnung bereits gehört zu haben.

Mehr Details dazu berichtet der "trend" in seiner neuen, am Freitag erscheinenden Ausgabe.

