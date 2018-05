EANS-News: Flughafen-Wien-Gruppe: Starkes Passagierplus und deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2018 Erhöhung der Guidance für 2018

Wien-Flughafen - Flughafen-Wien-Gruppe:

Starkes Passagierplus und deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2018 Erhöhung der Guidance für 2018

-- NETTOERGEBNIS Q1/2018 steigt um mehr als ein Drittel auf EUR 21,6 Mio. (+35,3%)

-- UMSATZ steigt auf EUR 163,9 Mio. (+2,1%), EBITDA steigt auf EUR 64,8 Mio. (+6,9%), EBIT verbessert sich auf EUR 33,3 Mio. (+28,1%)

-- Erhöhung der Guidance für 2018:

Passagiere: Gruppe +8% (+1%p) und VIE +6% (+1%p)

Umsatz: größer/gleich EUR 770 Mio. (+ EUR 10 Mio.),

EBITDA : größer/gleich EUR 350 Mio. (+10 Mio.)

Nettoergebnis: größer/gleich EUR 148 Mio. (+ EUR 8 Mio.)

-- Verkehrsentwicklung im Q1/2018: +9,0% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe, +6,6% am Standort Wien

-- April 2018: +4,2% Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und +2,2% am Standort Wien

-- Neuer Passagierrekord: Passagierstärkster Tag in Wien mit 92.605 Reisenden am 27. April 2018

"Der Flughafen Wien hat die Air Berlin Pleite verdaut und startet erfolgreich ins Jahr 2018. Die gute Verkehrsentwicklung, vor allem auch bei den Auslandstöchtern, und ein Immobilien-Sonderertrag von EUR 3,0 Mio. haben bei gleichzeitig hoher Kostendisziplin einen positiven Netto-Ergebnissprung von rund +35% in Q1/2018 ermöglicht. Die Finanzguidance für 2018 wird überdies deutlich angehoben, das Nettoergebnis* im Gesamtjahr soll über EUR 148 Mio. liegen. Die Beschäftigung am Standort der Flughafen Wien wächst weiter kräftig, da sich laufend neue Betriebe ansiedeln, welche wie diverse Airlines deutlich mehr Mitarbeiter beschäftigen.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Bereits im April 2018 konnten wir in Wien den passagierstärksten Tag mit über 92.600 Reisenden in der Geschichte des Flughafens verbuchen und ich gehe davon aus, dass dieser Rekord heuer noch einmal gebrochen werden wird. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung verbessern wir unsere Passagierprognose für 2018 auf +8% (+1%p) in der Gruppe und +6% (+1%p) in Wien. Wesentliche Treiber dafür sind die zahlreichen neuen Flugangebote von Austrian Airlines, Eurowings, easyJet, Vueling und anderen, sowie durch neue Carrier wie Wizz Air, Laudamotion und ab Oktober Hainan Airlines mit einer neuen Langstreckenverbindung nach China.", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

*) Periodenergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen

Umsatzplus in Q1/2018 von 2,1% auf EUR 163,9 Mio.

Im ersten Quartal 2018 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe (FWAG) einen Umsatz von EUR 163,9 Mio. (Q1/2017: EUR 160,6 Mio.), was einem Plus von 2,1% entspricht. Dem positiven Effekt des Passagierwachstums im Segment Airport stehen Anpassungen bei Incentives, welche der Stärkung von Airline-Basen am Standort Wien dienen, gegenüber, wodurch derzeit die Erlöse dieses Segments nicht im selben Ausmaß wie die Passagierzahlen steigen. In den Folgeperioden wird das höhere Volumen aber wieder zu höheren Airporterlösen führen, was auch in der verbesserten Finanzguidance für 2018 zum Ausdruck kommt.

Weiters ist zu beachten, dass bisher für das Segment Airport unter Marketing und Marktkommunikation angefallene Aufwendungen nunmehr in das Incentivemodell übergeführt wurden, weshalb in diesem Segment die Marktkommunikation in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen um EUR 2,9 Mio. unter dem Vorjahreswert liegt.

Verkehrsentwicklung im Q1/2018:

+9,0% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe

Die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 6,1 Mio. Passagieren von Jänner bis März 2018 einen Passagierzuwachs von 9,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

+6,6% Passagiere am Standort Flughafen Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere von Jänner bis März 2018 um 6,6% auf 4.864.177 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm dabei in den ersten drei Monaten 2018 um 6,8%, die Anzahl der Transferpassagiere um 6,6% zu. Nach Westeuropa stieg das Passagieraufkommen um 5,6% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 10,5% zu. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg in Q1/2018 um 30,7% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten nahm leicht um 0,1% ab. Die Passagierzahl nach Afrika entwickelte sich mit einem Zuwachs von 48,5% sehr positiv, das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging leicht um 0,2% zurück.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis März 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7% auf 48.672 Starts und Landungen an. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) nahm von 66,7% auf 70,0% im ersten Quartal 2018 deutlich zu. Das Frachtaufkommen stieg im selben Zeitraum um 3,9% auf 67.974 Tonnen (Luftfracht und Trucking).

Gute Verkehrs- und Geschäftsentwicklung an den Flughäfen Malta und Kosice

Auch die Auslandsbeteiligungen Malta und Kosice entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete in den ersten drei Monaten 2018 ein starkes Plus von 19,4% auf 1.172.213 Passagiere. Der Flughafen Kosice konnte im gleichen Zeitraum ein deutliches Passagierplus von 19,9% auf 91.692 Reisende vermelden.

Deutliche Verbesserungen bei den Finanzkennzahlen in Q1/2018

In den ersten drei Monaten sind die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um 2,1% auf EUR 163,9 Mio. gestiegen und das EBITDA hat sich um 6,9% auf EUR 64,8 Mio. verbessert. Das EBIT verbesserte sich um 28,1% auf EUR 33,3 Mio. und durch das verbesserte Finanzergebnis stieg das Nettoergebnis im Q1/2018 um 35,3% auf EUR 21,6 Mio. Die Nettoverschuldung konnte weiter auf EUR 193,2 Mio. reduziert werden. Der Free-Cashflow lag bei EUR 13,0 Mio. (Q1/2017: EUR 40,7 Mio.).

Deutlich verbesserte Finanz- und Passagierguidance für 2018

Für das Gesamtjahr 2018 geht das Unternehmen von einem Passagierwachstum von mindestens 8% (+1%p) in der Flughafen-Wien-Gruppe und von mindestens 6% (+1%p) am Standort Flughafen Wien aus. Aufgrund der guten Entwicklung wird auch die Finanzguidance für die Flughafen-Wien-Gruppe für das Gesamtjahr 2018 verbessert:

Beim Umsatz wird eine Steigerung auf mehr als EUR 770 Mio. und beim EBITDA auf mehr als EUR 350 Mio. erwartet. Das Periodenergebnis wird aus heutiger Sicht bei über EUR 148 Mio. liegen. Die Guidance für Investitionen bleiben mit EUR 175 Mio., und für die Nettoverschuldung mit unter EUR 250 Mio. weiterhin aufrecht.

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Q1/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2% auf EUR 76,7 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 9,9 Mio. (Q1/2017: EUR 4,7 Mio.). Das Segment Handling und Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 2,6% auf EUR 40,0 Mio. Dabei verbesserte sich das Segment-EBIT auf EUR 2,6 Mio. (Q1/ 2017: EUR 2,5 Mio.). Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und der Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties legten die Umsätze in den ersten drei Monaten 2018 aufgrund höherer Erlöse aus Shopping und Gastronomie um 0,7% auf EUR 29,6 Mio. zu. Das Segment-EBIT legte auf EUR 15,9 Mio. (Q1/2017: EUR 13,5 Mio.) zu. Die Umsätze des Segments Malta stiegen um 3,8% auf EUR 13,9 Mio. Das Segment-EBIT entwickelte sich mit EUR 3,5 Mio. stabil (Q1/2017: EUR 3,5 Mio.). Die Umsätze der Sonstigen Segmente lagen im Q1/2018 bei EUR 3,7 Mio. (-1,9%). Das Segment-EBIT betrug EUR 1,4 Mio. (Q1/2017: EUR 1,9 Mio.).

Investitionen

In den ersten drei Monaten 2018 wurden in Summe EUR 71,3 Mio. investiert. Die größten Investitionsprojekte betreffen die Aktivierung der Zahlungsverpflichtung an den Umweltfonds im Zusammenhang mit dem Projekt 3. Piste in Höhe von EUR 56,8 Mio. aufgrund des Genehmigungsbescheides zur 3. Piste, sowie auf Hochleistungsschneefrässchleudern mit EUR 1,8 Mio., Investitionen in Zusammenhang mit dem Terminalentwicklungsprojekt in Höhe von EUR 1,9 Mio. und dem Office Park 4 mit EUR 0,7 Mio. Am Flughafen Malta wurden EUR 1,3 Mio. in Terminalumbauten investiert.

Verkehrsentwicklung im April 2018:

Flughafen-Wien-Gruppe mit 2,8 Mio. Passagiere (+4,2%)

Im April 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 4,2% auf 2,8 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis April 2018 nahm das Passagieraufkommen um 7,5% auf 8,9 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 5,2% auf 7.031.941 Reisende von Jänner bis April 2018 sehr gut.

Flughafen Wien im April 2018: Passagierstärkster Tag und Anstieg bei Bewegungen

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im April 2018 um 2,2% gegenüber dem April des Vorjahres auf 2.167.764 Reisende an. Mit 92.605 Passagieren am 27. April 2018 konnte dabei auch der passagierstärkste Tag in der Geschichte des Airports verzeichnet werden (bisher: 30. Juni 2017 mit 91.162 Passagieren).

Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 1,5% und die Anzahl der Transferpassagiere um 3,7%. Die Flugbewegungen nahmen im April 2018 um 5,0% zu. Beim Frachtkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg von 4,4% im Vergleich zum April des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im April 2018 um 1,0% an, nach Osteuropa war das Passagieraufkommen mit -3,4% rückläufig. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im April 2018 um 28,1% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 3,5% an. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen leicht um 0,5% und nach Afrika um 16,2%.

Ein starkes Passagierplus gab es im April 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 11,4%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 14,7%.

Verkehrsentwicklung April 2018

______________________________________________________________________________ |Flughafen Wien | 04/2018| V. in %| 01-04/2018| V. in %| |(VIE)_____________|______________|______________|______________|______________| |Passagiere | 2.167.764| +2,2| 7.031.941| +5,2| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 1.583.842| +1,5| 5.281.780| +5,2| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 576.774| +3,7| 1.717.820| +5,6| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|________19.565|__________+5,0|________68.237|__________+2,6| |Cargo_an+ab_in_to_|________25.230|__________+4,4|________93.204|__________+4,0| |MTOW_in_to________|_______777.922|__________+5,3|_____2.716.489|__________+3,3| |Malta Airport | | | | | |(MLA, | 04/2018| V. in %| 01-04/2018| V. in %| |vollkonsolidiert)_|______________|______________|______________|______________| |Passagiere | 591.283| +11,4| 1.763.496| +16,6| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 587.009| +11,1| 1.754.303| +16,9| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 4.274| +104,9| 9.130| +26,9| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|_________4.319|_________+18,8|________13.250|_________+17,1| |Cargo an+ab (in | 1.272| +13,7| 5.178| +7,9| |to)_______________|______________|______________|______________|______________| |MTOW_(in_to)______|_______172.617|_________+19,2|_______538.367|_________+16,9| |Flughafen Kosice | | | | | |(KSC, at-Equity- | 04/2018| V. in %| 01-04/2018| V. in %| |Konsolidiert)_____|______________|______________|______________|______________| |Passagiere | 35.181| +14,7| 126.873| +18,4| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 34.226| +14,7| 121.469| +18,8| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 0| n.a.| 0| n.a.| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|___________475|__________+3,3|_________1.759|__________+6,3| |Cargo an+ab (in | 8| +295,6| 21| +52,1| |to)_______________|______________|______________|______________|______________| |MTOW_(in_to)______|________10.299|__________-2,9|________38.212|__________+6,4| |Flughafen Wien und| | | | | |Beteiligungen | 04/2018| V. in %| 01-04/2018| V. in %| |(VIE,_MLA,_KSC)___|______________|______________|______________|______________| |Passagiere | 2.794.228| +4,2| 8.922.310| +7,5| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 2.205.077| +4,1| 7.157.552| +8,0| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 581.048| +4,1| 1.726.950| +5,7| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|________24.359|__________+7,2|________83.246|__________+4,8| |Cargo an+ab (in | 26.510| +4,8| 98.404| +4,2| |to)_______________|______________|______________|______________|______________| |MTOW_(in_to)______|_______960.838|__________+7,4|_____3.293.068|__________+5,3|

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Vergleichswerte 2017 und Transit-Werte in Kosice

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

______________________________________________________________________________ |in_EUR_Mio._______|____________Q1/2018|____________Q1/2017|____________V._in_%| |Umsatzerlöse______|______________163,9|______________160,6|_______________+2,1| |Sonstige | | | | |betriebliche | 5,9| 2,3| n.a.| |Erträge___________|___________________|___________________|___________________| |Betriebsleistung__|______________169,8|______________162,9|_______________+4,2| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Aufwendungen für | | | | |Material und | -11,3| -10,6| +6,5| |bezogene | | | | |Leistungen________|___________________|___________________|___________________| |Personalaufwand___|______________-70,2|______________-67,6|_______________+3,9| |Sonstige | | | | |betriebliche | -23,8| -24,4| -2,5| |Aufwendungen______|___________________|___________________|___________________| |Anteilige | | | | |Periodenergebnisse| 0,3| 0,3| -9,5| |at-Equity | | | | |Unternehmen_______|___________________|___________________|___________________| |Ergebnis vor | | | | |Zinsen, Steuern | 64,8| 60,7| +6,9| |und Abschreibungen| | | | |(EBITDA)__________|___________________|___________________|___________________| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Planmäßige | -31,5| -34,2| -7,9| |Abschreibungen____|___________________|___________________|___________________| |Wertminderungen___|__________________-|_______________-0,4|_____________-100,0| |Ergebnis vor | | | | |Zinsen und Steuern| 33,3| 26,0| +28,1| |(EBIT)____________|___________________|___________________|___________________| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Zinsertrag________|________________0,1|________________0,1|______________+46,6| |Zinsaufwand_______|_______________-4,2|_______________-4,6|_______________-8,5| |Finanzergebnis____|_______________-4,1|_______________-4,5|_______________+9,4| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Ergebnis vor | | | | |Ertragsteuern | 29,3| 21,5| +35,9| |(EBT)_____________|___________________|___________________|___________________| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Ertragsteuern_____|_______________-7,7|_______________-5,6|______________+37,5| |Periodenergebnis__|_______________21,6|_______________15,9|______________+35,3| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Davon entfallend | | | | |auf:______________|___________________|___________________|___________________| |Gesellschafter der| 20,5| 14,9| +37,2| |Muttergesellschaft|___________________|___________________|___________________| |Nicht | | | | |beherrschende | 1,1| 1,0| +8,2| |Anteile___________|___________________|___________________|___________________| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Ergebnis je Aktie | | | | |(in EUR, | 0,24| 0,18| +37,2| |verwässert = | | | | |unverwässert)_____|___________________|___________________|___________________|

Bilanzkennzahlen

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR______|_________31.03.2018|_________31.12.2017|______________V._in%| |AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________| |Langfristiges | 1.894,8| 1.870,9| +1,3| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristiges | 242,3| 192,1| +26,1| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________| |Eigenkapital_____|____________1.233,1|____________1.211,0|________________+1,8| |Langfristige | 588,4| 601,3| -2,1| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristige | 315,6| 250,7| +25,9| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Bilanzsumme______|____________2.137,1|____________2.063,0|________________+3,6| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Nettoverschuldung|______________193,2|______________227,0|_______________-14,9| |Gearing_(in%)____|_______________15,7|_______________18,7|________________n.a.|

Cashflow Rechnung

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR___________|__________Q1/2018|___________Q1/2017|___________V._in_%| |Cashflow aus laufender| 52,9| 66,5| -20,4| |Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________| |aus | -39,9| -25,8| +54,9| |Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________| |aus | -2,8| -32,5| -91,4| |Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________| |______________________|_________________|__________________|__________________| |Free-Cashflow_________|_____________13,0|______________40,7|_____________-68,0| |______________________|_________________|__________________|__________________| |CAPEX**_______________|_____________71,3|______________35,6|_____________+99,9|

**) ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über die ersten drei Monate vom 01. Jänner bis 31. März 2018 steht dem Publikum der Gesellschaft in 1300 Flughafen Wien sowie bei der Bank Austria, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, zur Verfügung und ist unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/

publikationen_und_berichte [http://www.viennaairport.com/unternehmen/ investor_relations/publikationen_und_berichte] abrufbar.

Der Vorstand

Flughafen Wien, 24. Mai 2018

