Huobi Group führt den "Huobi 10 Index" und nächsten Monat den HB10 ein

Singapur (ots/PRNewswire) - Heute führt die Huobi Group offiziell den "Huobi 10 Index" ein und gab bekannt, dass nächsten Monat der HB10 basierend auf dem "Huobi 10 Index" gestartet wird.

Für den Huobi 10 Index werden zehn große digitale Vermögenswerte mit hoher Marktkapitalisierung und hoher Liquidität ausgesucht. Zweck dieses Indexes ist es, die Marktleistung von USDT-Paaren (U.S. Dollar Tether) im Vergleich zu Huobi Pro aufzuzeigen. In naher Zukunft sollen weitere Indizes veröffentlicht werden, damit Investoren aus einer breiten Palette an Indizes auswählen können. Durch diese Indizes erhalten Investoren eine detailliertere Momentaufnahme von bestimmten Marktsegmenten sowie fundierte Vergleichswerte.

Der Huobi 10 Index beginnt bei seiner Einführung mit einem Basiswert von 1.000 Punkten und wird später in globalen Agenturen für Finanzkommunikation wie Bloomberg veröffentlicht. Es gibt große Zukunftspläne für den Huobi 10 Index. Die Huobi Group wird bis zum Juni 2018 ein weiteres Finanzprodukt namens "HB10" einführen. Der HB10 wird den Huobi 10 Index als Grundlage verwenden. Es ist geplant, zukünftige Finanzderivate basierend auf dem Huobi 10 Index zu veröffentlichen.

Hohe Performance

Der Huobi 10 Index konnte gut gegen Bitcoin (BTC) punkten. Laut der Verlaufsdaten von März bis Mai liegt der Alpha-Wert des Huobi 10 Index im Vergleich zu BTC bei -0,0028 während der Beta-Wert des Indexes basierend auf BTC bei 0,79 liegt. Das beweist, dass der Huobi 10 Index Alpha effektiv hält und Schwankungen unterdrückt.

Kurz vor der Marktreife

Die Einführung eines Finanzindexes ist ein Zeichen dafür, dass der Markt eine gewisse Größe erreicht und in die Reifephase übergeht. Die Indizes S&P500 und MSCI sind beispielsweise Benchmark-Indizes, die von Portfoliomanagern weltweit genutzt werden. Der Huobi 10 Index ist ein umfassender Index bestehend aus einer Reihe von digitalen Vermögenswerten. Der Index wurde mit Technologie von Weltklasse ähnlich der traditionellen Vorgehensweisen bei zusammengesetzten Indizes zusammengestellt.

