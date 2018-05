Bayr kritisiert Straches Ankündigung an der Eröffnung der Fußball-WM teilzunehmen

Human Rights Watch fordert Boykott

Wien (OTS/SK) - Dass Vizekanzler Strache plant an der Eröffnung der Fußball-WM teilzunehmen, kritisiert Petra Bayr, SP-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, als entbehrlich: „Während Russland in Kooperation mit dem syrischen Militär Gräueltaten in Syrien verübt, hat der Vizekanzler nichts besseres vor, als Russland bei der Fußball-WM zu hofieren? Das ist wirklich entbehrlich.“ Durch die Teilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten legitimere der österreichische Vizekanzler das Vorgehen des russischen Präsidenten nicht nur in der Syrien-Frage, sondern auch seinen Umgang mit KritikerInnen, verurteilt die Nationalratsabgeordnete die Ankündigung des Vizekanzlers. ****(Schluss) up

