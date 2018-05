Basis-Rechtsakt der EU-Bio-Verordnung formal in Brüssel beschlossen

Praxisnahe Ausarbeitung der weiterführenden Rechtsakte hat für LK Österreich oberste Priorität

Wien (OTS) - Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für die biologische Landwirtschaft in der Europäischen Union - der Basis-Rechtsakt der EU-Bio-Verordnung - wurden am Dienstag, 22. Mai 2018, formal im Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport in Brüssel beschlossen. "Die neue Verordnung wird ab 1. Jänner 2021 in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten schlagend, davor müssen jedoch noch über 50 Durchführungs- und delegierte Rechtsakte erlassen werden, um die Ausgestaltung des Basis-Rechtsaktes sicherzustellen. Dies erfordert in den nächsten beiden Jahren konzentrierte und umfangreiche Arbeit, wobei die Zusammenarbeit in der biologischen Landwirtschaft österreichweit und auch EU-weit besonders gefordert ist", sagt die Vorsitzende des Bio-Ausschusses in der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, Theresia Neuhofer.

"Die LK Österreich wird sich gemeinsam mit allen heimischen Bioverbänden und Multiplikatoren um eine praxistaugliche Ausgestaltung der neuen Verordnung bemühen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, obwohl seit dem Beginn der Verhandlungen im März 2014 aus Sicht der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern viele Verbesserungen im vorliegenden Basis-Rechtsakt erzielt werden konnten", führt Neuhofer weiter aus.

Bis Anfang 2020 sollen alle notwendigen Rechtsakte unter anderem in den Bereichen der Produktionsdetails, der Kontrolle, der Kennzeichnung und des Handels mit Drittstaaten fertig gestellt werden, um eine fristgerechte Umsetzung ab 1. Jänner 2021 zu gewährleisten.

Abschließend erwähnt Neuhofer, dass "das Vertrauen der Konsumenten in die biologische Landwirtschaft gestärkt und das praxisgerechte Wirtschaften auf den österreichischen Biohöfen weiterhin ermöglicht werden soll".

Der Ausschuss für biologische Landwirtschaft der LK Österreich vertritt alle 23.000 heimischen Biobetriebe, die zirka 24% der landwirtschaftlichen Fläche bewirtschaften - in Österreich und gegenüber der EU. Die Zusammenarbeit innerhalb der österreichischen Bio-Szene ist ein erklärtes Ziel der Interessenvertretung. Nähere Informationen unter: https://www.lko.at/. (Schluss)

