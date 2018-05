FPÖ-Gudenus: „Österreichische Erdogan-Fans sollen sich überlegen, wo sie leben wollen“

Wien (OTS) - „Vollkommen unverständlich ist es, dass österreichische Türken in Scharen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Sarajevo folgen. Diese Wahlkampffeiern dienen einzig und allein dazu, den in Europa lebenden Türken klarzumachen, dass Integration für sie nicht wichtig ist und sie Teil einer ‚Europa-Macht‘ darstellen“, stellte heute der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus fest.

„Immer wieder sucht sich Erdogan Ausweichquartiere für seinen Wahlkampf, wo er sich als ‚Führer‘ bejubeln lässt. Nach Österreich lassen sich aber ausländische Wahlkämpfe nicht importieren, das mag vielleicht mit der SPÖ funktioniert haben, mit der neuen Bundesregierung ist aber damit aus und vorbei. Dieser türkische Größenwahn ist wieder einmal ein Beleg dafür, dass Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort abgebrochen werden müssen“, so Gudenus.

„Während hier stillschweigend zugesehen wird, wie die Integration vieler Türken aufgrund falscher politischer Initiativen der letzten Jahre oder gar Jahrzehnte den ‚Bach hinunter geht‘ und der Führerkult des Präsidenten Erdogan geduldet wird, passiert in Richtung Ungarn genau das Gegenteil. Eine Orban-Regierung, welche sich für das Wohl und die Sicherheit Ungarns einsetzt, wird bei jeder nur kleinsten Möglichkeit aufs Schärfste kritisiert und angegriffen, linke Scheinheiligkeit ‚par excellence‘“, betonte Gudenus und in Richtung der in Österreich lebenden Türken, die ihren Nationalstolz lieber an Erdogan und seinem Regime ausleben wollen, als sich in Österreich zu integrieren: „So sollen diese sich ernsthaft überlegen, wo sie denn lieber leben wollen, in Österreich oder in der Türkei.“

