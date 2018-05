Silbernes Ehrenzeichen der CCFA für Sanofi-Geschäftsführerin Sabine Radl

Feierliche Verleihung der Französisch-Österreichischen Handelskammer

Wien (OTS) - Im Rahmen der 29. Generalversammlung der Französisch-Österreichischen Handelskammer (CCFA/Chambre de Commerce Franco-Autrichienne) am 14. Mai wurde Mag. Sabine Radl, Geschäftsführerin von Sanofi Österreich, mit dem „Silbernen Ehrenzeichen“ der CCFA ausgezeichnet.

Mit dem Ehrenzeichen würdigt die CCFA, vertreten durch deren Präsident Dipl.-Ing. Alain de Krassny und Generaldirektorin Céline Garaudy, M.A., das Engagement von Sabine Radl für französisch-österreichische Wirtschaftsbeziehungen sowie ihren Einsatz für die Vernetzung französischer Unternehmen in Österreich.

„Ich freue mich sehr und bedanke mich beim CCFA-Präsidium für diese Auszeichnung. Als Österreich-Geschäftsführerin eines französischen Unternehmens liegt mir die Arbeit der Französisch-Österreichischen Handelskammer besonders am Herzen. Die CCFA ist für mich mehr als ein Business Club – die Handelskammer steht vielmehr für unternehmerischen Austausch, effizientes Networking und nicht zuletzt auch für ein Verschmelzen beider Kulturen. In diesem Sinne werde ich meine Tätigkeit als CCFA-Vorstandsmitglied auch weiterhin gerne vorantreiben“, so Mag. Sabine Radl.

