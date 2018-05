DSGVO: UNIQA investiert mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag in Sicherung der Kundendaten

Umsetzung der Richtlinie wird Konzerne europaweit einen dreistelligen Euro-Millionen-Betrag kosten.

Wien (OTS) -



Ab 25. Mai 2018 haben alle Kunden ein verstärktes Recht darauf von

Unternehmen zu erfahren, in welchen Systemen ihre Daten verarbeitet

werden

Unternehmen zu erfahren, in welchen Systemen ihre Daten verarbeitet werden Planmäßige Umsetzung der Richtlinie wird Konzerne europaweit einen

dreistelligen Euro-Millionen-Betrag kosten - UNIQA investiert einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag in Sicherung der Kundendaten

dreistelligen Euro-Millionen-Betrag kosten - UNIQA investiert einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag in Sicherung der Kundendaten Wer die Verordnung nicht fristgerecht umsetzt, muss mit saftigen Strafen

rechnen



Kunden, deren Daten in Unternehmen verarbeitet werden, haben künftig ein Recht auf mehr Datenschutz. Mit der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO), die mit 25. Mai 2018 scharf geschaltet wird, müssen auch Versicherungen in der Lage sein, Kunden Auskunft darüber zu geben, in welchen Systemen ihre Daten gespeichert und wie sie verwendet werden. „Mit der Verordnung hat die Europäische Union auf die Digitalisierung und Big Data reagiert. Die Verordnung macht die Verwendung von Daten für alle Kunden transparenter und macht es unter anderem möglich, Daten auch wieder zu vergessen – wenn man möchte, dass Daten aus dem System gelöscht werden“, konstatiert Kurt Svoboda, Finanz- und Risikovorstand von UNIQA. Jeder Kunde erhält mit Inkrafttreten der Verordnung Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden – sofern er danach fragt. Und jeder Kunde hat auch das Recht, Daten löschen zu lassen. „Das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Kundenbeziehung aufgehoben wurde und sich die Daten nicht mehr in der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist befinden“, so Svoboda.

„Wir gehen davon aus, dass die Umsetzung der Datenschutzverordnung den Unternehmen europaweit einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag kostet. UNIQA hat für die Sicherung der Kundendaten bislang fünf Millionen Euro in die Hand genommen“, so Svoboda. Mit der raschen Umsetzung der Verordnung hatte die IT von UNIQA eine wichtige zusätzliche Aufgabe zu lösen. Bei UNIQA sind insgesamt 300 unterschiedliche Systeme von der Datenschutzverordnung betroffen. Svoboda: „Es geht ja nicht nur darum, dass man per Knopfdruck weiß, wo die Daten gespeichert sind, sondern wir müssen auch in der Lage sein Daten löschen zu können, ohne dass wir dabei das System oder Teile davon lahm legen.“

Die Umsetzung hatte und hat höchste Priorität denn, die Strafen, die für den Fall, dass ein Unternehmen ab Mai 2018 nicht compliant mit der Datenschutzgrundverordnung ist, sind saftig. „Bei einem Verstoß können bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des Konzernumsatzes als Strafzahlung verhängt werden“, sagt Svoboda.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG/Medienstelle

Carolina Burger

Tel.: (++43-1) 211 75 - 3233

carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqa.at