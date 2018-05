„Eva und die Zukunft“ im Forum Frohner

Das Forum Frohner in Krems zeigt neue Schau über Frauen in der Kunst

Die Ausstellung wirft einen aktuellen Blick auf eines der ältesten Themen der Kunstgeschichte: die Darstellung der biblischen Eva und der Frau in der Kunst Elisabeth Voggeneder, Direktorin Forum Frohner

Krems (OTS) - Das Forum Frohner in Krems-Stein eröffnet am Samstag, 26.05.2018 um 11.00 Uhr die Ausstellung Eva und die Zukunft. reloaded. Hommage an Werner Hofmann (part 2), die bis 07.10.2018 zu sehen ist. Gezeigt werden Werke von Anna Artaker, Renate Bertlmann – Österreichs Vertreterin auf der Biennale in Venedig 2019 –, Christa Biedermann, Eva Choung-Fux, DIE DAMEN, Carola Dertnig, VALIE EXPORT, Adolf Frohner, Fanni Futterknecht / Marianne Vlaschits, Günther Heinz, Max Klinger, Kiki Kogelnik, Maria Lassnig, Eva Schlegel, Erhard Stöbe und Bernhard Tragut.

Die Ausstellung ist eine Neuinterpretation der historischen Schau Eva und die Zukunft, die der Kunsthistoriker und Museumsdirektor Werner Hofmann 1986 in der Hamburger Kunsthalle zeigte. Damals untersuchte Hofmann das Frauenbild von der Französischen Revolution bis in die Moderne. Mehr als drei Jahrzehnte später und im Jubiläumsjahr des österreichischen Frauenwahlrechts knüpfen die Kuratorinnen Brigitte Borchhardt-Birbaumer und Elisabeth Voggeneder an die Schau an und erweitern das Thema um neue Beiträge vorwiegend weiblicher Künstlerinnen aus Österreich. „ Die Ausstellung wirft einen aktuellen Blick auf eines der ältesten Themen der Kunstgeschichte: die Darstellung der biblischen Eva und der Frau in der Kunst “, so Elisabeth Voggeneder, künstlerische Direktorin des Forum Frohner.

Zu den bereits in Hamburg ausgestellten Künstler/innen VALIE EXPORT, Adolf Frohner, Max Klinger und Maria Lassnig reihen sich nun unterschiedlichste Positionen, die auch mit Kategorien wie Kitsch, Pornografie, Kritik und Humor das Thema umkreisen. Erhard Stöbes Gemälde Feedback (2004) karikiert mit humorvollem Wortspiel den Eva-Mythos. Carola Dertnig setzt sich in ihrer fotografischen Arbeit Sans Titres (2009–2018) mit „Evas“ neuen Kleidern auseinander. Das Paradies und seine Gelüste haben Renate Bertlmanns Verbotene Früchte (1992) sowie die Videoperformance garden of lust (2012) von Fanni Futterknecht und Marianne Vlaschits zum Thema. Den Kitsch und das Vulgäre feiert auch Bernhard Traghuts Skulptur Die Frucht der Erkenntnis (2004).

Eva und die Zukunft. reloaded. Hommage an Werner Hofmann (part 2) ist die Fortsetzung einer 2017 begonnenen Reihe. Anlässlich des 90. Geburtstags, den Werner Hofmann (*1928 in Wien, †2013 in Hamburg) am 08.08.2018 gefeiert hätte, würdigen ihn das mumok und das Forum Frohner in Kooperation mit dem Forum Morgen mit einer Ausstellungsreihe und einem international besetzten Symposium, das am 28. und 29.09.2018 stattfindet.



Eva und die Zukunft. reloaded.

Hommage an Werner Hofmann (part 2)

Eine Zusammenarbeit des mumok und des Forum Frohner in Kooperation mit dem Forum Morgen

27.05.–07.10.2018

Eröffnung

Sa, 26.05.2018, 11.00 Uhr

mit einem Künstlerinnen-Gespräch mit Carola Dertnig



KUNST, Kaffee & Kipferl

Expertinnen begleiten an ausgewählten Sonntagen persönlich durch die Ausstellung. Zum Ankommen werden Kaffee & Kipferl gereicht. Ein Shuttlebus bringt Besucher/innen aus Wien ins Forum Frohner und wieder zurück.

So, 15.07.2018, 10.30-12.30 Uhr

mit Fanni Futterknecht und Elisabeth Voggeneder

So, 02.09.2018, 10.30-12.30 Uhr

mit Anna Artaker und Brigitte Borchhardt-Birbaumer

