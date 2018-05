„matinee“: Dokus über Jahrhundertsängerin Birgit Nilsson und Operngesang als Hochleistungssport

Außerdem: Aktuelle Kulturtipps in „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Höhen und Tiefen des Operngesangs stehen im Mittelpunkt der „matinee“ am Sonntag, dem 27. Mai 2018, in ORF 2. Den Anfang macht um 9.05 Uhr ein Porträt der gefeierten Sopranistin Birgit Nilsson, deren Geburtstag sich heuer zum 100. Mal jährt und die mit ihren Interpretationen weltweit Maßstäbe setzte. „Hochleistungssport Operngesang“ – um 10.05 Uhr wird der Beruf Opernsänger unter einem Aspekt beleuchtet, der nur selten Beachtung findet: Klassische Sängerinnen und Sänger müssen physische Höchstleistungen erbringen, die sie mitunter an ihre körperlichen und vor allem stimmlichen Grenzen führen. „Die Kulturwoche“ beschließt um 10.35 Uhr mit Berichten und Tipps zum aktuellen kulturellen Geschehen die ORF-„matinee“. Clarissa Stadler begleitet durch den Vormittag.

„Birgit Nilsson – Eine Klasse für sich“ (9.05 Uhr)

Am 17. Mai 2018 hätte die schwedische Jahrhundertsängerin Birgit Nilsson ihren 100. Geburtstag gefeiert. Eine Frau wie ein Baum, stattlich und trotzdem anmutig. Sie war professionell, studiert, anspruchsvoll zu sich selbst und gegenüber anderen, humorvoll und geerdet, und dennoch genoss sie den Starrummel um ihre Person. Birgit Nilsson war eine einzigartige Mischung, eine Bauerntochter aus Südschweden, die die höchsten Gipfel der Opernwelt erklomm. Eine absolute Ausnahmeerscheinung im internationalen Opernbetrieb, deren kometenhafter Aufstieg auch eng mit den neuen Möglichkeiten der Tontechnik und dem Boom der Schallplatte verknüpft war.

In dem umfassenden Porträt werden Nilssons mitreißende Opern- und Konzertauftritte in Erinnerung gerufen sowie Szenen aus Film und Fernsehen, darunter Talkshow-Auftritte mit Franco Corelli, Zarah Leander und Joachim Fuchsberger, gezeigt. Neben der weiten Landschaft Schwedens glänzen im Film die Pilgerstätten für Nilsson-Fans wie das Grab der „Hochdramatischen“ und das Birgit-Nilsson-Museum in Båstad. In aktuellen Interviews lassen Weggefährten der Sopranistin wie Plácido Domingo, Marilyn Horne, Christa Ludwig und Otto Schenk ihre gemeinsame Geschichte Revue passieren. Regie: Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich.

„Hochleistungssport Operngesang“ (10.05 Uhr)

Singen ist Hochleistungssport. Das ist bei Insidern bekannt, jedoch kaum beim Publikum. Zum ersten Mal thematisiert ein Film die Komplexität des Opernsänger-Berufs mit allen Risiken und Nebenwirkungen: Was kann die Stimme aushalten und was nicht? Wie entstehen irreparable Schäden? Wie muss man leben, um den Anforderungen im Berufsalltag über Jahrzehnte gerecht zu werden und dem immensen Druck der Öffentlichkeit standzuhalten? Gefeierte Sängerinnen und Sänger wie Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Pjotr Beczala und Nathalie Dessay erzählen von Krisensituationen und deren Überwindung.

Die Gesangslegende Christa Ludwig berichtet freimütig über stimmliche Probleme in ihrer langen Karriere, und Experten wie der Wiener Sängerarzt Dr. Reinhard Kürsten und der Musikjournalist Jürgen Kesting kommentieren die Gefährdungen im Sängerberuf. Beispielhafte Ausschnitte aus Proben und Vorstellungen begleiten eine spannende Dokumentation über ein vielfach verschwiegenes Thema. Regie: Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich.

