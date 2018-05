„Unterwegs in Österreich“ am 24. Mai aus Obertrum am See und Straßwalchen

Schwerpunktthema: „Lebensmittel richtig aufheben“, zu Gast: Cesár Sampson und Karl Merkatz

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Lukas Möschl begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Obertrum am See. Dieses Mal dreht sich anlässlich des ORF-Programmschwerpunkts „MUTTER ERDE“ alles um das Thema „Lebensmittel richtig aufheben“. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Straßwalchen.

Donnerstag, 24. Mai: Schwerpunktthema „Lebensmittel richtig aufheben“

„Guten Morgen Österreich“ aus Obertrum am See

Die Banane wird rasch braun, die Karotte verschrumpelt und die Erdäpfel treiben aus – an sich sind sie noch genießbar, aber sie sehen halt nicht mehr schön aus. Wie kann man Lebensmittel richtig lagern, damit der Reifeprozess langsamer vor sich geht? Darüber informiert Biobäuerin Resy Strasser. Außerdem zu Gast ist Ultra-Triathlet Norbert Lüftenegger.

„Daheim in Österreich“ aus Straßwalchen

Vor knapp zwei Wochen schaffte Österreichs Kandidat Cesár Sampson beim „Eurovision Song Contest“ in Lissabon mit seinem Song „Nobody but You“ Platz drei. Wie es dem Sänger seither ergangen ist, erzählt er in „Daheim in Österreich“. Außerdem zu Gast ist Schauspieler Karl Merkatz, der über seine lange Schauspielkarriere und seine enge Verbindung zu Salzburg spricht.

