LH-Stv. Pernkopf zu Köstinger-Maßnahmenpaket für die Land- und Forstwirtschaft

Wichtige Hilfe für bäuerliche Familienbetriebe und ländliche Regionen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Das heute von Ministerin Elisabeth Köstinger vorgestellte Maßnahmenpaket für die Land- und Forstwirtschaft stellt eine wichtige Hilfe für die bäuerlichen Betriebe Österreichs dar. Ein bedeutender Schritt ist die angekündigte Steuerreduzierung bei den landwirtschaftlichen Risikoversicherungen, denn gerade bei zunehmenden Wetterextremen, müssen wir die Eigenvorsorge der Betriebe stärken“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Sowohl Rüssel- als auch Borkenkäfer stellen im Moment große Herausforderungen für die Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich und darüber hinaus dar. Betroffen sind nicht nur die bäuerlichen Betriebe, sondern auch die weiterverarbeitenden Unternehmen in den Regionen. Tausende Hektar Zuckerrüben wurden durch den Rüsselkäfer vernichtet, und aufgrund der trockenen Witterungsbedingungen kommt es aktuell zu einem außerordentlich starken Borkenkäferbefall im Waldviertel, der zu einer massiven Schadholz-Menge führen wird. Pernkopf: „Mit dem heute vorgestellten Paket reagiert Ministerin Köstinger in Abstimmung mit den Ländern zielgerichtet. Die Möglichkeit, den 75-Prozent-Getreide-Maisanteil zu überschreiten, hilft den geschädigten Rübenbauern Ertragsausfälle zu mindern, weil damit nun zumindest alternative Kulturen wie etwa Mais nachgebaut werden dürfen. Ebenso hilft die Unterstützung bei Biodiversitätsflächen.“ Für jene Regionen, die aufgrund von Trockenheit zu wenig Grünfutter für ihre Tiere bereitstellen können, wird zudem die Nutzung von Biodiversitätsflächen zu Futterzwecken ermöglicht.

Die vereinfachten Möglichkeiten der Schadholzlagerung wiederum helfen den Forstwirten, vom Borkenkäfer geschädigtes Holz schneller aus dem Wald beseitigen und aufarbeiten zu können. Damit reiht es sich als wichtige Maßnahme in das vom Land Niederösterreich und der Landwirtschaftskammer bereits präsentiertes Forstpaket. „Neben den akuten Maßnahmen setzen wir vor allem darauf, Mischwälder statt Monokulturen aufzuforsten, um die wichtigen Funktionen unserer Wälder auch für nachfolgende Generationen zu erhalten“, so Pernkopf abschließend.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse