Lettenbichler/Ottenschläger/Schmuckenschlager: Strategie #mission2030 wichtiger Grundstein im Kampf gegen den Klimawandel

Parlamentarische Enquete zur Klima- und Energiestrategie

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich bekennt sich zu den internationalen Klimazielen und zu einer aktiven, integrierten Klimaschutz- und Energiepolitik. Zentrales Ziel dabei ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Dafür ist eine koordinierte Klima- und Energiepolitik notwendig, welche die Balance zwischen ökologischer Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit bzw. Leistbarkeit und Versorgungssicherheit jetzt und in der Zukunft sichert. Die Klima-und Energiestrategie #mission2030 ist ein guter Weg der Mitte. Das sagten die Sprecher für Umwelt und Nachhaltigkeit, Energie sowie Verkehr der neuen Volkspartei Johannes Schmuckenschlager, Josef Lettenbichler und Andreas Ottenschläger anlässlich der Parlamentarischen Enquete zur Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung.

Der Sprecher für Umwelt und Nachhaltigkeit Johannes Schmuckenschlager verwies in diesem Zusammenhang auf die Weltklimakonferenz von Paris, bei der sich 195 Staaten zu einem rechtsverbindlichen Vertragswerk für den Klimaschutz geeinigt haben. „Das war ein historischer und wichtiger Meilenstein. Österreich hat diesen Vertrag als eines der ersten Länder weltweit auch unterschrieben und bekennt sich zu diesen Zielen. Das Leitprinzip des gesamten weltweiten Handelns ist dabei, den Anstieg der globalen Temperatur zu begrenzen. Der Kampf gegen Klimawandel ist wichtig, er betrifft unser alltägliches Leben. Alle Länder der Welt müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Deshalb bedauern wir auch das von Donald Trump verkündete Ausscheiden der USA aus dem Vertrag.“

„Für Österreich heißen die Ziele: Wir müssen bis 2030 um 36 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 2005 schaffen. Das ist ambitioniert und wird große Anstrengungen erfordern. Aber wir können und werden das Ziel erreichen“, zeigt sich der Abgeordnete optimistisch. Die Strategie #mission2030 ist ein wichtiger Grundstein auf diesem Weg“, so Schmuckenschlager.

Wirtschaft und Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen

„Wirtschaft und Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen“, so der Energiesprecher der neuen Volkspartei, Josef Lettenbichler. „37.000 Beschäftigte im Bereich Erneuerbare Energie erwirtschaften Umsatzvolumen von jährlich 6,9 Milliarden Euro (2015). In vielen Bereichen – insbesondere bei innovativen Umwelt-, Energie- und Klimaschutztechnologien - sind Österreichs Unternehmen sehr erfolgreich und oftmals Weltmarktführer“, hob der Abgeordnete die Tiroler Firma iDM, Österreichs größten Heizwärmepumpenhersteller, die Windkraftsteuerung der Bachmann electronic GmbH mit Stammsitz in Feldkirch (Vorarlberg), die Photovoltaik-Wechselrichter und -Speicher der Fronius International GmbH mit Sitz in Pettenbach(OÖ) und die Batterien von Kreisel Electric GmbH & Co KG in Rainbach im Mühlkreis (OÖ) hervor. „Die Energiewende ist eine Chance für Unternehmen, für zukunftssichere Arbeitsplatze und für Exportmöglichkeiten. Diesen Weg des Miteinanders sollen wir konsequent weitergehen“, meint Lettenbichler.

Ottenschläger: Klares Bekenntnis zu e-Mobilität und Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Was die Ökologisierung der Mobilität betrifft, betont ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger das klare Bekenntnis zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs: “Wir investieren - sowohl im internationalen als auch im historischen Vergleich - Rekordsummen in den Ausbau der Bahn. Und das ist gut so!” Auf der Straße gäbe es aktuell einen “Wettstreit der Ideen” um die Antriebstechnologie der Zukunft. “Wir haben uns im Regierungsprogramm deshalb eine Technologieneutralität auferlegt”, so Ottenschläger, der für die ÖVP auch das Kapitel Verkehr verhandelt hat. “Eine junge Technologie wie die e-Mobilität braucht aber nun Unterstützung und temporäre Anreize, um aus den ‚Startlöchern‘ zu kommen“, nennt Ottenschläger die Ausnahme für E-Autos beim IG-L („Luft-Hunderter/-Achtziger“) und gebührenfreies Parken als Beispiele. „Das Ziel muss ein ganzheitlicher, ökoeffizienter Verkehr in unserem Land sein.”. (Schluss)

