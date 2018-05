Kundenfeedback hilft Unternehmen besser zu werden

Linz/Wien (OTS) - Immer mehr Unternehmen wollen wissen: “Wie finden unsere Kunden eigentlich unser Angebot?” Ein neuer Service des österreichischen Startups Usersnap soll helfen, dies herauszufinden.

Linz, Mai 2018. Was in den USA längst angekommen ist, wird auch hierzulande immer dringlicher: ohne Kundenzentriertheit geht es nicht mehr. Für Unternehmen wird es immer wichtiger Fragen zu beantworten wie: Was gefällt unseren Kunden eigentlich? Und was können wir besser machen?

Feedback soll helfen, Kunden besser zu verstehen

Um diese Fragen zu beantworten, sammeln Unternehmen Feedback, um ihre Produkte und Services auf Kundenbedürfnisse anzupassen. Aus Kundensicht kennt man die Aufforderungen, in der UBER-App eine Sterne-Bewertung abzugeben oder am Flughafen auf den Happyornot-Smiley Terminals seine Meinung kundzutun. Das österreichische Startup Usersnap überträgt diese Idee der Smiley-Terminals nun in die virtuelle Welt und bietet eine Feedback-Lösung an, die Unternehmen auf ihrer eigenen Website oder in ihrem eigenen Produkt einbauen können. Kunden können dabei mit Daumen hoch, runter, oder neutral - mit einem Klick ihr Feedback zu einem digitalen Produkt abgeben.

Was bringt Kunden dazu, Feedback zu geben?

“Feedback muss für den Kunden einfach und schnell möglich sein”, sagt CEO und Co-Founder Florian Dorfbauer. “So nämlich, dass es den Kunden nicht viel Zeitaufwand kostet, gleichzeitig der Unternehmer aber wertvolle Einblicke und Verbesserungsmöglichkeiten für sein Produkt erhält.” Dorfbauer hält Kundenfeedback für einen Trend, der in den nächsten Jahren noch viel stärker werden wird. “Kunden haben immer höhere Erwartungen und Unternehmen spüren, dass sie auf diese reagieren müssen”, ergänzt Co-Founder und CPO Josef Trauner. “Der erste Schritt jedoch ist, zunächst einmal den Kunden zu verstehen. Und dabei können wir helfen.”

Über Usersnap

Usersnap wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Linz und San Francisco. Mit Usersnap CX bringt das Unternehmen nun ein Feedback-Produkt auf den Markt, mit dem Unternehmen Kundenfeedback einfangen können. Zu Usersnaps Kunden zählen Unternehmen wie Google, Facebook und Microsoft.

