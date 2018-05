Bundesjugendvertretung: EU-Jugendstrategie muss alle Youth Goals berücksichtigen!

Österreich trägt aufgrund bevorstehender EU-Ratspräsidentschaft besondere Verantwortung

Wien (OTS) - Ab 2019 wird die neue EU-Jugendstrategie den Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa vorgeben. Die Bundesjugendvertretung (BJV) hat sich dazu in Brüssel mit dem MinisterInnenrat der Trio-Ratspräsidentschaft getroffen und den präsentierten Entwurf der neuen EU-Jugendstrategie analysiert.

„Die hohe Beteiligung an der Erarbeitung der Youth Goals zeigt, dass junge Menschen ihre Zukunft in Europa aktiv mitgestalten wollen“, erklärt BJV-Vorsitzende Martina Tiwald. Die BJV hat sich stark dafür eingesetzt, dass die Youth Goals Einzug in die neue EU-Jugendstrategie finden. Neben den Themen Jugendarbeit und freiwilliges Engagement, liegt der Fokus der neuen EU-Jugendstrategie vor allem auf dem Thema Partizipation. „Die Einbindung von Jugendlichen bei Entscheidungsfindungen auf EU-Ebene ist eines von elf Youth Goals. Umso mehr freuen wir uns, dass sich alle EU-Länder darauf geeignet haben, die Mitbestimmung junger Menschen in Europa auch in Zukunft zu fördern“, so Tiwald weiter.

Über 50.000 Jugendliche haben sich an der Erarbeitung der Youth Goals beteiligt, die als Grundlage für die neue EU-Jugendstrategie dienen. Die BJV-Vorsitzende weist darauf hin, dass alle Youth Goals in die neue Jugendstrategie einfließen müssen und nicht nur als Verweis dienen sollen: „Jugendliche wollen nicht nur mehr Mitbestimmung, sondern auch die Jugend im ländlichen Raum voranbringen sowie eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens erreichen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass alle Youth Goals gleichermaßen in die neuen EU-Jugendstrategie einfließen.“

BJV-Vorsitzender Christian Zoll betont, dass eine erfolgreiche Jugendstrategie ebenso einen sektorenübergreifenden Charakter aufweisen muss: „Politische Entscheidungen haben auf unterschiedlichen Ebenen Auswirkungen auf das Leben junger Menschen. Jugendthemen ziehen sich durch verschieden Sektoren der Politik, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt oder Umwelt - das muss in der zukünftigen EU-Jugendstrategie stärker berücksichtigt werden.“



Beschlossen wird die neue EU-Jugendstrategie im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018. „Die BJV wird weiterhin darauf achten, dass Jugendpolitik als Querschnittsthema wahrgenommen und die EU-Jugendstrategie erfolgreich umgesetzt wird“, so Vorsitzender Zoll abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at

www.bjv.at